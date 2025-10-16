Las Mayores del Sudeste ingresaron en la parte final del campeonato, solo restan dos carreras para terminar la temporada 2025 y consagrar a los cuatro monarcas.

Nuevamente el Moto Club recibirá a las cuatro en una competencia clave para las aspiraciones de varios protagonistas para pelear por los torneos.

El sábado la actividad comenzará con las pruebas pagas, para luego dar comienzo a la actividad oficial con los entrenamientos y clasificación.

SABADO 18

PRUEBAS PAGAS DEL CLUB DE 10 A 12,30HS

12,40hs: Tanda Libre Oficial 20 minutos Formula 3CV

REUNION DE PILOTOS OBLIGATORIA CON EL COMISARIO DEPORTIVO

13.00 Hs. (PUNTUAL) En adelante:

El orden de salida TODO EL SÁBADO es por Ranking actual en tandas sorteadas. El Orden: Mar y Sierras A, Minicross, Mar y Sierras B, TC del 40

Tanda Libre Oficial de 6 VUELTAS. Por tanda.

– Tanda libre 15 minutos Formula 1.4.

1ª clasificación oficial de 3 VUELTAS. Por tanda.

– Tanda libre 15 minutos Formula 1.4.

2ª clasificación oficial de 3 VUELTAS por tanda

– Clasificacion 10 minutos Formula 1.4

DOMINGO 19

09:30 Hs

Tanda Libre oficial de 2 vueltas por tanda. Orden: Mar y Sierras A, Minicross, Mar y Sierras B, TC del 40.

SUPER “5”: Categoría MAR Y SIERRAS “A”

SUPER “5”: Categoría MAR Y SIERRAS “B”

SERIES MINICROSS A 6 VUELTAS

SERIES MAR Y SIERRAS “A” A 6 VUELTAS

SERIES TC DEL 40 A 6 VUELTAS

SERIES MAR Y SIERRAS “B” A 6 VUELTAS

SEMIFINAL MINICROSS A 10 VUELTAS

SEMIFINAL MAR Y SIERRAS “A” A 10 VUELTAS

SEMIFINAL MAR Y SIERRAS “B” A 10 VUELTAS

PRIMER FINAL FORMULA 1.4 A 14 VUELTAS

PRIMER FINAL TC DEL 40 A 12 VUELTAS

REPECHAJE MINICROSS A 6 VUELTAS O FINAL B A 12 VUELTAS

REPECHAJE MAR Y SIERRAS “B” A 6 VUELTAS O FINAL B A 12 VUELTAS

FINAL MAR Y SIERRAS “A” A 20 VUELTAS

FINAL MINICROSS A 20 VUELTAS

FINAL MAR Y SIERRAS “B” A 20 VUELTAS

SEGUNDA FINAL FORMULA 1.4 14 VUELTAS

SEGUNDA FINAL TC DEL 40 A 12 VUELTAS

Para realizar el repechaje en Mar y Sierras B y Minicross, deberá haber 24 autos en condiciones de largar.

Para realizar la Final B en Mar y Sierras B y Minicross, deberá haber 26 autos en condiciones de largar.

IMPORTANTE: Una camioneta de rescate, equipada con matafuegos y tijeras de corte deberá acompañar a los autos en cada largada como mínimo hasta la primera curva.