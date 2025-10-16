Cronograma para Tres Arroyos
Las Mayores del Sudeste ingresaron en la parte final del campeonato, solo restan dos carreras para terminar la temporada 2025 y consagrar a los cuatro monarcas.
Nuevamente el Moto Club recibirá a las cuatro en una competencia clave para las aspiraciones de varios protagonistas para pelear por los torneos.
El sábado la actividad comenzará con las pruebas pagas, para luego dar comienzo a la actividad oficial con los entrenamientos y clasificación.
SABADO 18
PRUEBAS PAGAS DEL CLUB DE 10 A 12,30HS
12,40hs: Tanda Libre Oficial 20 minutos Formula 3CV
REUNION DE PILOTOS OBLIGATORIA CON EL COMISARIO DEPORTIVO
13.00 Hs. (PUNTUAL) En adelante:
El orden de salida TODO EL SÁBADO es por Ranking actual en tandas sorteadas. El Orden: Mar y Sierras A, Minicross, Mar y Sierras B, TC del 40
Tanda Libre Oficial de 6 VUELTAS. Por tanda.
– Tanda libre 15 minutos Formula 1.4.
1ª clasificación oficial de 3 VUELTAS. Por tanda.
– Tanda libre 15 minutos Formula 1.4.
2ª clasificación oficial de 3 VUELTAS por tanda
– Clasificacion 10 minutos Formula 1.4
DOMINGO 19
09:30 Hs
Tanda Libre oficial de 2 vueltas por tanda. Orden: Mar y Sierras A, Minicross, Mar y Sierras B, TC del 40.
SUPER “5”: Categoría MAR Y SIERRAS “A”
SUPER “5”: Categoría MAR Y SIERRAS “B”
SERIES MINICROSS A 6 VUELTAS
SERIES MAR Y SIERRAS “A” A 6 VUELTAS
SERIES TC DEL 40 A 6 VUELTAS
SERIES MAR Y SIERRAS “B” A 6 VUELTAS
SEMIFINAL MINICROSS A 10 VUELTAS
SEMIFINAL MAR Y SIERRAS “A” A 10 VUELTAS
SEMIFINAL MAR Y SIERRAS “B” A 10 VUELTAS
PRIMER FINAL FORMULA 1.4 A 14 VUELTAS
PRIMER FINAL TC DEL 40 A 12 VUELTAS
REPECHAJE MINICROSS A 6 VUELTAS O FINAL B A 12 VUELTAS
REPECHAJE MAR Y SIERRAS “B” A 6 VUELTAS O FINAL B A 12 VUELTAS
FINAL MAR Y SIERRAS “A” A 20 VUELTAS
FINAL MINICROSS A 20 VUELTAS
FINAL MAR Y SIERRAS “B” A 20 VUELTAS
SEGUNDA FINAL FORMULA 1.4 14 VUELTAS
SEGUNDA FINAL TC DEL 40 A 12 VUELTAS
Para realizar el repechaje en Mar y Sierras B y Minicross, deberá haber 24 autos en condiciones de largar.
Para realizar la Final B en Mar y Sierras B y Minicross, deberá haber 26 autos en condiciones de largar.
IMPORTANTE: Una camioneta de rescate, equipada con matafuegos y tijeras de corte deberá acompañar a los autos en cada largada como mínimo hasta la primera curva.