Ya desde el inicio, los inconvenientes mecánicos marcaron la agenda. “El día jueves no pudimos girar por la rotura de la parrilla en el primer entrenamiento y la rotura de la caja en el segundo, donde nos dejó sin actividad ese día”, comentó la joven piloto.

Las complicaciones siguieron también en la segunda jornada, donde nuevamente los problemas en la transmisión fueron protagonistas. “El día viernes tuvimos que volver a cambiar la caja porque había quedado con una vibración y eso nos hizo girar poco en el primer entrenamiento y luego continuamos con algunos problemas”, relató.

A la hora de disputar las dos finales que tiene el cronograma habitual de la categoría sábado y domingo, la chance de redondear un buen resultado se escapó por errores propios en pista. “En las finales fueron dos errores míos, uno el sábado bajo la lluvia y otro el día domingo que no me permitieron poder correr”, reconoció Oliva.

Más allá de lo sucedido, Muisse espera por el próximo compromiso de la categoría con el objetivo de recuperar el nivel mostrado en el “Oscar y Juan Gálvez”