Pasaron más de 200 días para que el autódromo del AMCO vuelva a tener automovilismo y las tres categorías de APPS fueron las encargadas de llevar esto adelante con una carrera especial que entregó una cantidad de puntos muy importantes.

La actividad se realizó durante la jornada del sábado, diferentes circunstancias hicieron que la actividad se retrasara desde el inicio por lo que los entrenamientos comenzaron con 45 minutos de retraso.

En los entrenamientos de la Promocional se produjo un fuerte vuelco de Marcelo Etcheverry en el tránsito de la cuerva número uno, un golpe muy fuerte que dejó importantes daños en el Fiat y por el cual el piloto de Olavarría debió ser trasladado al Hospital local en donde permanece en observación.

En lo deportivo en la Copa Gol Leo Marotta se llevó el triunfo en la Copa Gol luego de mantener una dura lucha con Eddie Leonetti que buscó su oportunidad a lo largo de toda la carrera. Ambos fueron seguidos muy de cerca por Matías Godoy de gran desempeño a lo largo de todo el día. Pablo Coniglio y Raúl Cobos completaron los cinco primeros lugares.

La promocional tuvo un desenlace totalmente inesperado, el trámite de la final siempre tuvo a Manuel Mentasty al frente, con un ritmo notable que le permitió comandar las acciones con soltura sobre el resto que peleaba por el segundo lugar.

En ese lucha estaba Braian Straquadaini, Bernardo Fucci y Carlos Macaluso que daban el espectáculo de la final.

A tres vueltas del final, Mateo Benaglia se despistó en el ingreso a la recta y quedó mal ubicado, por tal motivo ingresó el auto de seguridad, esto le dio un manto de intriga a la definición.

La competencia se relanzó en la última vuelta, Mentasty rápidamente consiguió una diferencia que le permitió no correr peligro en gran parte del trazado. Pero todo cambió en los últimos metros, el chillarense se quedó sin tracción sobre el ingreso a la recta, a pocos metros del banderazo final, y todo se desvirtuó.

Stracquadaini, que venía cerca, lo intentó esquivar, pero justo el Renault se movió y lo golpeó por lo que en esa carambola Carlos Macaluso lo impactó y esto hizo que el Renault vuelque y un desparramo generalizado que cambió todo a metros del final.

Gustavo Pendas salió airoso de todo esto y consiguió su primera victoria en la categoría con Diego Tartúferi y Facundo Messler como escoltas. A pesar de lo aparatoso del final, afortunadamente nadie necesitó atención médica.

Cerca de las 18:30 se puso en marcha la última final del día, la Monomarca fue la encargada de cerrar el espectáculo y no defraudó, se vio una gran lucha entre Facundo Cardone, que dominó en la primera parte, Martín Collodoro y Agustín Gelso.

Los tres pelearon por el triunfo de manera ajustada, con algunos roces que mantuvo la carrera en suspenso una vez finalizada. Martín Collodoro se llevó el triunfo, en pista Cardone había sido su escolta, pero fue reclasificado detrás de Agustín Gelso que heredó el segundo lugar.

El tresarroyense Ramiro Elisiri quedó en el cuarto puesto, mientras que Facundo Álvarez quedó en el quinto lugar.