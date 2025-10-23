La octava y última fecha del campeonato de las Mayores del Sudeste se confirmó para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre en el escenario del club Independiente de San Cayetano, siendo esta la tercera fecha en este circuito.

En este premio coronación, que tendrá puntaje y medio, resta definirse los campeonatos de Mar y Sierras B, que tiene como líder a Leonel Reynosa, Minicross que está encabezado por Gonzalo Belio Fauret, ambos se definen por el sistema de playoff y el del TC del 40 que tiene a Pedro Macerata como líder, los tres van por su primera corona.