La fecha final para las tres categorías será en el trazado del Club Independiente, que al igual que en la temporada 2024 será el encargado de albergar al definición de los campeonatos.

Todo esto se dio luego de que una nueva visita el “Hermanos Emiliozzi” quedará descartada, por lo que la no habrá carrera con pilotos invitados en el 2025. Ante este panorama, el “Oscar Mauricio Franco” de Azul se quedó con la 8va fecha y el autódromo “Parque" de San Cayetano con la última cita, ambas con puntaje y medio.

CALENDARIO 20258VA FECHA 23 DE NOVIEMBRE AZUL9NA FECHA 14 DE DICIEMBRE SAN CAYETANO