Como es habitual, el TN entregó un buen espectáculo en el autódromo porteño, que contó con el acompañamiento del público, que se acercó en buen número.

El sábado, en la final de los pilotos invitados, la victoria correspondió a Facundo Ferra con el auto de Joaquín Cafaro, seguido por Tomás Vittar (Antolín) y “Josito” Di Palma (Beitía).

Cabe destacar que en esta final no tomó parte Santiago Lantella, invitado de Santiago Tambucci, quien en la final de este domingo terminó abandonando.

El triunfo quedó para Gonzalo Antolín con el Peugeot 208, seguido por Joaquín Cafaro e Iñaki Beitía.

En la Clase 2, Antonino García se quedó con la victoria entre los pilotos invitados con la unidad de Facundo Márquez. El segundo puesto fue para Germán Todino (Tetti) y tercero terminó Agustín Canapino (Mallo). En esta final estuvo presente Nicolás Pezzucchi, con la unidad de Jonathan Castellano, y consiguió el 6.º lugar.

La final de la Clase 3 cerró la actividad y la ganó Rodrigo Lugón, seguido por Lucas Vicino y Ever Franetovich.

La próxima fecha será el fin de semana del 11 y 12 de octubre en el autódromo de Rosario.