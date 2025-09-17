En el día de hoy el directivo de la Asociación de Pilotos de Turismo Pista (APTP) confirmó que tienen la intención de volver a correr en Olavarría en la próxima temporada.

“Hace 15 días Roberto Argento visitó el autódromo hace 15 días, hay cosas para hacer en cuanto las haga, yo tengo el ok de la ACTC el año que el año que viene Olavarría va a tener una fecha del Turismo Pista. En Río Cuarto hable con Bocagni y Spinella, padre e hijo, y hablamos el tema y reitero cuando tenga el visto bueno de la ACTC iremos a Olavarría, doy la palabra que será así.” Contó Domingo.

Este sería el regreso de la actividad nacional al autódromo olavarriense, todo depende de las tareas que hay que llevar acabo, las cuales no están fuera de lo normal de solicita la ACTC.