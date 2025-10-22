Contcon la presencia de la CDA y AAV
En Olavarría se realizó la reunión de federaciones
Durante el día de hoy, en la ciudad de Olavarría, se llevó a cabo una reunión que congregó a una importante cantidad de federaciones de nuestro país, la cual contó también con la presencia de autoridades de la CDA y de la Asociación Argentina de Volantes.
En el paraje Bella Vista se llevó a cabo la reunión nacional de las federaciones de Argentina, la cual contó con la presencia de las autoridades de la Dirección de Gestión Deportiva Municipal: Juan Pablo Arouxet y Enzo Jarrie, además de las principales autoridades de la CDA y la AAV.
La anfitriona fue la FRAD del Sudeste y contó con la participación de las federaciones de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, FRAD 3 Centro Buenos Aires, FRAD 3 Sudoeste Buenos Aires y FRAD 3 Sudeste Buenos Aires.
En esta reunión evaluaron la actualidad de cada una de las federaciones, así como proyectos y el conflicto con la ACTC.