En el paraje Bella Vista se llevó a cabo la reunión nacional de las federaciones de Argentina, la cual contó con la presencia de las autoridades de la Dirección de Gestión Deportiva Municipal: Juan Pablo Arouxet y Enzo Jarrie, además de las principales autoridades de la CDA y la AAV.

La anfitriona fue la FRAD del Sudeste y contó con la participación de las federaciones de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, FRAD 3 Centro Buenos Aires, FRAD 3 Sudoeste Buenos Aires y FRAD 3 Sudeste Buenos Aires.

En esta reunión evaluaron la actualidad de cada una de las federaciones, así como proyectos y el conflicto con la ACTC.