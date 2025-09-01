Como en gran parte de la provincia la lluvia se hizo presente en el autódromo platense por lo que fue una final difícil.

Las complicaciones para Nicolás Villamayor comenzaron el sábado en donde por un toque debió abandonar, pero no fue solo eso, ya que en el toque sufrió un fuerte golpe en la mano que lo lesionó.

De esa manera salió a correr la final e hizo lo que pudo, con una condición difícil, largando desde atrás y con un dolor importante el olavarriense apuntó a mantenerse en pista y terminó 13ro.

El triunfo quedó para Juan Urbieta, seguido por Gonzalo González y la tercera posición quedó para José Luis Newing.