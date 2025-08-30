Vale mencionar que Colapinto manifestó que uno de los principales problemas que tuvo durante la clasificación fue el tráfico. En dos oportunidades le taparon la vuelta rápida. Por otra parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, se metió entre los diez mejores, avanzó a Q2, pero luego fue eliminado. Quedó 14°.

Grilla completa:

1. Óscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Isack Hadjar (Racing Bulls)

5. George Russell (Mercedes)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Liam Lawson (Racing Bulls)

9. Carlos Sainz (Williams)

10. Fernando Alonso (Aston Martin)

11. Kimi Antonelli (Mercedes)

12. Yuki Tsunoda (Red Bull)

13. Gabriel Bortoleto (Sauber)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Nico Hülkenberg (Sauber)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Oliver Bearman (Haas)

20. Lance Stroll (Aston Martin)