El Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1, decimoquinta cita de la temporada, dará inicio a la segunda parte del certamen 2025.

El circuito de Zandvoort fue sede de Grandes Premios de F1 entre 1952 y 1985. Luego permaneció fuera del calendario durante más de tres décadas, hasta su regreso en 2021. El circuito permanecerá en el calendario hasta 2026 y contará, por primera vez, con una carrera sprint.

El piloto argentino buscará avanzar junto al equipo en esta segunda parte de la temporada; ese será el principal objetivo de Franco Colapinto, que por el momento no ha sumado puntos.

Horarios:

Viernes 29 de agosto:

Práctica libre 1: 07:30 h (12:30 h en los Países Bajos)

Práctica libre 2: 11:00 h (16:00 h en los Países Bajos)

Sábado 30 de agosto:

Práctica libre 3: 06:30 h (11:30 h en los Países Bajos)

Clasificación: 10:00 h (15:00 h en los Países Bajos)

Domingo 31 de agosto:

Carrera: 10:00 h (15:00 h en los Países Bajos)