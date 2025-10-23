Debido al acto eleccionario del fin de semana, el “Roberto Mouras” de La Plata tendrá actividad durante estos dos días con cuatro categorías de la ACTC. Durante la tarde del jueves se llevaron a cabo las clasificaciones, mientras que el viernes será el turno de las series y finales.

Juan Pablo Gianini, realizó un intenso trabajo en su unidad para volver a lso primeros planos y consiguió su 13ª. pole en su historial en la categoría con un tiempo de: 1.27.256/1000. La segunda posición quedó para Agustín Canapino y tercero quedó, Gastón Mazzacane con la VW Amarok . Los cinco primeros lugares los completaron Mariano Werner y German Todino.

Este viernes, a las 12.05 hs. se pondrá en marcha la primera serie con Juan Pablo Gianini y Gastón Mazzacane en la primera fila, en tanto que a las 12.30 hs. arrancará la segunda y última batería con Agustín Canapino y Mariano Werner en la primera fila.

Por otra parte, en TCP Pick Up la pole quedó para Juan Sebastián Gallo, seguido por Thomas Micheloud y tercero fue Gaspar Chansard.

En el TC Mouras Manuel Borget se quedó con la Pole y en el TC Pista Mouras el dominador fue Lautaro Domínguez.