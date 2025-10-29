Con este triunfo, el segundo de la temporada, quedó como escolta de Leo Reynosa en el playoff, cuando solo resta la última cita en San Cayetano, programada para el 8 y 9 de noviembre.

El piloto valoró de manera especial este resultado, no solo por su importancia deportiva, sino también por lo que refleja del desempeño del equipo a lo largo del año. “Conseguimos ganar por segunda vez en el año igual que Leo (Reynosa) para sumar muchos puntos, esto refleja el trabajo que hacemos en nuestro taller. La final fue linda, cuando comenzó hice una diferencia, pero salió el auto de seguridad, esto se repitió unas vueltas más adelante, y de ahí en más me empecé a cuidar para no gastar el auto”.

Como suele ocurrir en el trazado tresarroyense, la defensa de la posición fue determinante. “Como en Tres Arroyos es difícil de pasar, me concentré en no cometer errores para mantenerme adelante y salió todo bien”.

La definición promete ser vibrante y Girado se prepara para llegar con el máximo potencial a la carrera más importante del año. “Estamos muy bien para la última fecha, vamos a repasar todo para llegar de la mejor manera a la definición del campeonato”.

La lucha por la corona está abierta y la categoría se encamina a un cierre electrizante, con Girado dispuesto a pelear hasta el último metro.