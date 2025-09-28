Pasadas las 10 horas de este domingo se puso en marcha la octava final del campeonato del Turismo 4000 Argentino, que visitó por primera vez el autódromo de la Asociación de Volantes Entrerrianos.

Nicolás Villamayor largó desde el 12.° puesto y rápidamente comenzó a avanzar, mientras que Agustín Suárez, Juan Urbieta, Iñaki Gallo y Lucas Larroque peleaban por la victoria, haciendo una carrera muy atractiva.

Suárez dominó por momentos, soportando a Urbieta, y en una de esas defensas se pasó de largo en la chicana; si bien no perdió la primera posición, cortó camino y por esa maniobra sería recargado al final de la carrera.

La figura del olavarriense fue creciendo constantemente hasta que se sumó a ese cuarteto que peleaba por el triunfo. El primero en quedar sin chances fue Gallo, que se despistó en la segunda curva.

La definición quedó entre Urbieta, Suárez y Villamayor, que daba la sensación de que esperaba su momento para poder avanzar. Si bien buscó la situación, no apareció la chance clara para no arriesgar de más, ya que este resultado era muy bueno para el campeonato, más teniendo en cuenta que había superado a Gonzalo González.

En un desliz, Juan Urbieta, con su Dodge, superó al Ford de Agustín Suárez y se encaminó al triunfo. Nicolás se mantuvo detrás y culminó en pista en la tercera colocación, pero ascendió un puesto por el recargo a Suárez, que cayó al quinto puesto.

Finalmente, el líder del campeonato, Gonzalo González, terminó en el cuarto lugar.

La próxima fecha será nuevamente en el autódromo de Buenos Aires, en lo que será la segunda visita de la categoría al trazado porteño, el próximo 18 y 19 de octubre.