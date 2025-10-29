Mauro Medina, propietario de la estructura, confirmó que el necochense se sumará a las filas del equipo desde la primera fecha de la próxima temporada con un Ford totalmente nuevo que se está terminando de construir, con la motorización de los hermanos Bonelli y la atención técnica de Carlos Serpero y Fabián Fuentes, que se incorporó en las últimas semanas.

“Todo se terminó de arreglar el lunes y eso me da serenidad. Una vez que se dio a conocer lo de no continuar en el Maquin Parts tuvimos que salir a buscar una nueva estructura y apareció esta oportunidad. Ahora hay que trabajar para tener un buen torneo en 2026. Tenemos que conocernos entre nosotros y ellos deberán adquirir conocimiento a la hora de trabajar un Ford Mustang”, contó el piloto de Necochea, que marcha en el 15.º puesto y es uno de los ganadores de este 2025.