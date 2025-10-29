Juan B. De Benedictis, con nuevo equipo para 2026
Juan Bautista De Benedictis confirmó que cambiará de equipo para la próxima temporada dentro del Turismo Carretera. El piloto de Necochea se sumará al RUS MED TEAM y lo hará con un Ford Mustang cero kilómetro.
Mauro Medina, propietario de la estructura, confirmó que el necochense se sumará a las filas del equipo desde la primera fecha de la próxima temporada con un Ford totalmente nuevo que se está terminando de construir, con la motorización de los hermanos Bonelli y la atención técnica de Carlos Serpero y Fabián Fuentes, que se incorporó en las últimas semanas.
“Todo se terminó de arreglar el lunes y eso me da serenidad. Una vez que se dio a conocer lo de no continuar en el Maquin Parts tuvimos que salir a buscar una nueva estructura y apareció esta oportunidad. Ahora hay que trabajar para tener un buen torneo en 2026. Tenemos que conocernos entre nosotros y ellos deberán adquirir conocimiento a la hora de trabajar un Ford Mustang”, contó el piloto de Necochea, que marcha en el 15.º puesto y es uno de los ganadores de este 2025.