TRABAJOS EN EL AMCO
La ACTC verificó el "Hermanos Emiliozzi"
El autódromo olavarriense recibió la visita de Roberto Argento, director de planificación y obras en autódromos de la ACTC.
Durante el recorrido, Argento realizó una revisión detallada de las obras que se están llevando a cabo en el circuito, destacando especialmente las tareas vinculadas a los nuevos sectores para espectadores y remarcando el trabajo para la seguridad, tanto de los pilotos como del público.
Con una mirada positiva, el referente de la ACTC valoró los avances actuales y señaló la importancia de los trabajos futuros, que permitirán seguir potenciando la infraestructura del autódromo y acompañar el crecimiento del automovilismo en la región.
Desde el AMCO seguimos trabajando para que nuestro autódromo continúe siendo un espacio de referencia y desarrollo deportivo.
Prensa AMCO