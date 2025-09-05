Durante el recorrido, Argento realizó una revisión detallada de las obras que se están llevando a cabo en el circuito, destacando especialmente las tareas vinculadas a los nuevos sectores para espectadores y remarcando el trabajo para la seguridad, tanto de los pilotos como del público.

Con una mirada positiva, el referente de la ACTC valoró los avances actuales y señaló la importancia de los trabajos futuros, que permitirán seguir potenciando la infraestructura del autódromo y acompañar el crecimiento del automovilismo en la región.

Desde el AMCO seguimos trabajando para que nuestro autódromo continúe siendo un espacio de referencia y desarrollo deportivo.

Prensa AMCO