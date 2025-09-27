Tal como anunciaba el pronóstico la lluvia se hizo presente a lo largo de gran parte del sábado y por ello se debió suspender la actividad de pruebas previstas para esta jornada en el circuito “La Bota” del club Estudiantes.

Por tal motivo mañana a partir delas 9 de la mañana comenzarán las pruebas para estas tres divisionales que llegan a este nuevo compromiso con un total de 47 unidades, 18 por el lado de la Monomarca, 16 en la Promocional y 13 en la Fórmula Azul.

Hasta el momento estos son los anotados:

Promo del Centro.

1- Gonzalo Picone

2- Daniel Staengel

5- Guillermo Grierson

6- Walter Peralta

25- Villarruel/Martínez

28- Gustavo Fernández

45- Coki Larraburu

101- Luis Bruschini

119- Martín González

122- Cristian Marotta

188- Galman/Gorostieta

211- Matías Canosa

Monomarca del Centro

18- Federico Bianchi

21- Agustín Aragón

22- Lucas Lucero

23- Ignacio Pezzucchi

24- Gonzalo Etchecolatz

33- Sergio Beltramela

40- Damián Tellechea

46- Luciano Metro

63- Matías González

88- Nico Torres/ Jonathan Gallardo

98- Martín Zaldúa

111- Matías Troia/ Emiliano Lurbet

113- Sergio Soraiz

114- Alan Wagner

115- Berna Linares

121- Hernán Errobidart/Daniel Albano

123- Pedro Goyeneche

181- Fabián Campos

222- Alejandro Alderete/Leo Crespo

FÓRMULA AZUL

1Natalio Jugon

2 F. Escudero/A. Escudero

6 Migel Panelo

9 Santiago Louge

28 Jesús Carballo

32 Leo Rotondo

33 Lucas Montoya

52 Magdalena Cos

69 Rolo Mondi/ A. Biscaychipi

86 Geronimo Pomphile

