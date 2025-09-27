La Bota con actividad este domingo
Las categorías del Centro disputarán una nueva fecha en el autódromo del Club Estudiantes de Olavarría. Por la lluvia del sábado se suspendieron las pruebas libres. La actividad comenzará mañana a las 9 de la mañana.
Tal como anunciaba el pronóstico la lluvia se hizo presente a lo largo de gran parte del sábado y por ello se debió suspender la actividad de pruebas previstas para esta jornada en el circuito “La Bota” del club Estudiantes.
Por tal motivo mañana a partir delas 9 de la mañana comenzarán las pruebas para estas tres divisionales que llegan a este nuevo compromiso con un total de 47 unidades, 18 por el lado de la Monomarca, 16 en la Promocional y 13 en la Fórmula Azul.
Hasta el momento estos son los anotados:
Promo del Centro.
1- Gonzalo Picone
2- Daniel Staengel
5- Guillermo Grierson
6- Walter Peralta
25- Villarruel/Martínez
28- Gustavo Fernández
45- Coki Larraburu
101- Luis Bruschini
119- Martín González
122- Cristian Marotta
188- Galman/Gorostieta
211- Matías Canosa
Monomarca del Centro
18- Federico Bianchi
21- Agustín Aragón
22- Lucas Lucero
23- Ignacio Pezzucchi
24- Gonzalo Etchecolatz
33- Sergio Beltramela
40- Damián Tellechea
46- Luciano Metro
63- Matías González
88- Nico Torres/ Jonathan Gallardo
98- Martín Zaldúa
111- Matías Troia/ Emiliano Lurbet
113- Sergio Soraiz
114- Alan Wagner
115- Berna Linares
121- Hernán Errobidart/Daniel Albano
123- Pedro Goyeneche
181- Fabián Campos
222- Alejandro Alderete/Leo Crespo
FÓRMULA AZUL
1Natalio Jugon
2 F. Escudero/A. Escudero
6 Migel Panelo
9 Santiago Louge
28 Jesús Carballo
32 Leo Rotondo
33 Lucas Montoya
52 Magdalena Cos
69 Rolo Mondi/ A. Biscaychipi
86 Geronimo Pomphile