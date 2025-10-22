La comisión directiva del AMCO se reunió con Wesner

En representación del AMCO participaron el presidente Michael Boccagni, el vicepresidente Patricio Spinella, el tesorero Ramiro Pastore y el secretario Matías Cocuzza.

Desde la institución expresaron su agradecimiento al Municipio de Olavarría por la buena predisposición y el acompañamiento constante desde el inicio de la actual gestión. En especial, destacaron el trabajo del área de Habilitaciones, encabezada por Evelyn Díaz, y de todo su equipo, siempre atentos y dispuestos a colaborar con las necesidades del club.

“Seguimos trabajando en equipo y en función de recuperar el automovilismo que Olavarría merece”, remarcaron desde la Comisión Directiva del AMCO.

Prensa AMCO