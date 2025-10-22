La comisión directiva del AMCO se reunió con Wesner
Integrantes de la Comisión Directiva del Automóvil Moto Club Olavarría fueron recibidos este martes por el intendente Maximiliano Wesner, en una reunión desarrollada en su despacho, con la presencia del director de Relaciones con la Comunidad, Mariano Caputo.
En representación del AMCO participaron el presidente Michael Boccagni, el vicepresidente Patricio Spinella, el tesorero Ramiro Pastore y el secretario Matías Cocuzza.
Desde la institución expresaron su agradecimiento al Municipio de Olavarría por la buena predisposición y el acompañamiento constante desde el inicio de la actual gestión. En especial, destacaron el trabajo del área de Habilitaciones, encabezada por Evelyn Díaz, y de todo su equipo, siempre atentos y dispuestos a colaborar con las necesidades del club.
“Seguimos trabajando en equipo y en función de recuperar el automovilismo que Olavarría merece”, remarcaron desde la Comisión Directiva del AMCO.
Prensa AMCO