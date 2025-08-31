La actividad sabatina de la Clase Uno del Turismo Pista sufrió una modificación debido a las malas condiciones climáticas imperantes durante el mediodía en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la séptima fecha de la temporada 2025. Las series de la divisional menor no se llevaron a cabo luego de que las autoridades de la prueba evaluaran el estado del circuito.

La presencia de la lluvia desde el comienzo del día complicó el desarrollo de la actividad y una vez culminada la segunda clasificación de la Clase Uno, los Comisarios Deportivos analizaron la situación y resolvieron que no se disputen las baterías por el estado de la pista debido a la cantidad de agua caída. La grilla de partida se ordenará por el resultado de la tanda cronometrada general.

Nicolás Benito largará desde la tercera fila la final, mientras que Nicolás Rojas partirá desde la posición número 12 Michael Boccagni partirá 17mo.

La Clase 2 pudo realizar las series las cuales ganaron Francisco Calo, Lucas Garro y Thomas Marchesin. En cuanto a los pilotos de Olavarría, Gabriel Melian terminó 5to y Valentino Spinella fue 10mo.

En la Clase 3 la pole quedó en poder de Felipe Martini que ganó la primera serie en donde Franco Fauret fue cuarto. Possiel y Villabrille ganaron las restantes series.