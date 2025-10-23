APPS
La octava fecha será en Azul
En la noche del miércoles la Asociación de Pilotos informó que la próxima fecha será el 23 de noviembre en el autódromo “Oscar Mauricio Franco de Azul” el 23 de noviembre.
Continúan los cambios en el calendario de APPS, que finalmente no tendrá carrera con pilotos invitados durante esta temporada, ya que la próxima fecha será en el autódromo del AMCA y no en el “Hermanos Emiliozzi”, como estaba previsto.
En la noche del miércoles, las autoridades de la asociación de pilotos se reunieron para evaluar el paso por el AMCO del sábado pasado y delinear el cierre del campeonato.
De este encuentro surgió la confirmación de que el trazado azuleño recibirá la octava fecha, que será sin pilotos invitados, pero tendrá puntaje y medio con un sistema de carrera convencional.
Resta todavía definir dónde y cuándo se va a disputar el Gran Premio Coronación, que también llevará un puntaje especial.