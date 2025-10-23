Continúan los cambios en el calendario de APPS, que finalmente no tendrá carrera con pilotos invitados durante esta temporada, ya que la próxima fecha será en el autódromo del AMCA y no en el “Hermanos Emiliozzi”, como estaba previsto.

En la noche del miércoles, las autoridades de la asociación de pilotos se reunieron para evaluar el paso por el AMCO del sábado pasado y delinear el cierre del campeonato.

De este encuentro surgió la confirmación de que el trazado azuleño recibirá la octava fecha, que será sin pilotos invitados, pero tendrá puntaje y medio con un sistema de carrera convencional.

Resta todavía definir dónde y cuándo se va a disputar el Gran Premio Coronación, que también llevará un puntaje especial.