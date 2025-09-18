El “Parque de la velocidad” recibirá al Turismo Pista que comienza a recorrer la parte final del torneo. Esta será la octava presencia del año, si bien no definirá campeonatos, pero si dejará claro quiénes pueden ir por los mismos en las dos últimas fechas.

En la Clase Uno el parque será de 37 unidades, entre los cuales habrá, como siempre, varios pilotos de nuestra zonal. Encabezado por Nicolás Benito, líder del torneo con una diferencia considerable. También estarán Michael Bocagni, Nicolás Astorgano, Pablo Saffarano, Agustín Olalla, Nicolás Rojas, Emanuel Macuso y Franco Teruggi.

Por el lado de la Clase 2 serán 40 los presentes, entre los cuales no estarán los olavarrienses Sebastián Ciprés y Nicolás Romero. Por otra parte, representando a la zona estarán Joaquín Melo, Valentino Spinella, Gabriel Melian, el regreso de Bernardo Poggi y Alejandro Marcilla.

Por último, en la clase mayor serán 37 los presentes, mostrando un incremento con respecto a la fecha anterior, entre los que debutarán está Nicolás Pezzucchi con un Ford Fiesta. Por otra parte, Franco Fauret será de la partida, el juarense viene de ser octavo en la fecha pasada.