Las Mayores volvieron a competir por tercera vez en la temporada en el “Segundo Taraborelli”, cerrando la etapa regular de las categorías Mar y Sierras B y Minicross, las cuales fueron ganadas por Matías Campos y Santiago Skeich, respectivamente.

En la primera de ellas, el triunfo quedó en poder de Fabrizio Girado, que alcanzó su primer éxito en la divisional. “Estoy muy contento; se trabajó mucho para esto y por fin se pudo lograr. Hicimos unos cambios y el auto los acusó para bien. Corrí muy concentrado para no cometer errores; hay mucha gente que trabaja para que se dé este resultado. La final fue clave en la largada: agarramos la punta y no la largamos más. Iván (Díaz) estuvo muy cerca en las primeras vueltas, pero yo no quería gastar el auto de entrada; estuve tranquilo para no cometer errores”, sostuvo el juarense.

En Mar y Sierras A, Matías Álvarez repitió triunfo gracias a un gran rendimiento de su unidad y se afirma en la punta del campeonato. “El ritmo del auto fue impresionante; logramos una buena ventaja al final. Largué bien, lo que fue fundamental para agarrar la punta; hice dos o tres vueltas rápidas para hacer una diferencia y luego cuidar el auto. El ritmo era muy bueno y eso me permitió llegar a este triunfo”, contó Matías.

Por el lado de Minicross, Nicolás Cernuda llegó al triunfo por primera vez y lo hizo de manera contundente. “Estoy muy contento; por fin llegó el primer triunfo dentro de la categoría. Exigí el auto a lo largo de toda la carrera, no cuidé nada. Tuvimos el auto para ganar desde la primera fecha; por diferentes cuestiones no se daba. Hoy (por el domingo) lo conseguimos”, aseveró el nuevo ganador de la divisional.

Como es habitual, el TC del 40 disputó sus dos finales con triunfos para Guillermo Ruppel y Pedro Waldbillig. La primera competencia es la que vale para el campeonato, entrega más puntos y tuvo a un Ruppel inalcanzable. “Tenemos un auto que anda muy bien; logramos la tercera victoria consecutiva; para nuestro equipo es muy importante. Cosechamos una buena cantidad de puntos”, manifestó el ganador.

Por su parte, Pedro Waldbillig cerró muy bien el fin de semana con un triunfo importante para él y su grupo. “Estamos muy contentos por el resultado; se trabajó mucho a lo largo de todo el fin de semana y conseguimos un buen resultado. El fin de semana se complicó en la serie: largaba primero y no entró la segunda en la largada y perdí mucho. En la segunda final quedé segundo en la primera parte, pero cuando superé a Arias pude hacer una diferencia”, explicó el de Juan N. Fernández.