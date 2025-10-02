El Turismo Carretera llega a este compromiso con un total de 49 unidades y será acompañado por el TC Pista que contará con 22.

La categoría contará con tres retornos, Jeremías Scialchi (Mustang), Martín Serrano (Camaro) y Sebastián Abella (Camry), mientras que sufrirá la baja de Matías Jalaf (Mustang)

En cuanto a la Copa de Oro, Agustín Canapino (3 victorias) llega como líder con 61 puntos, seguido por Julián Santero (sin triunfos) a 17 unidades y la tercera posición es Mauricio Lambiris (1 victoria) a una diferencia de 18 puntos.
 

En la edición 2024 el triunfo quedó para Mariano Werner, seguido por Agustín Canapino y la tercera posición fue para Germán Todino.

INSCRIPTOS TC - SAN NIOLÁS 

NumeroPilotoMarcaEquipo
1Santero, JulianFord M.FISPA CORSE
2Lambiris, MauricioFord M.MAQUIN PARTS
4Werner, MarianoFord M.FADEL MEMO CORSE
7Aguirre, ValentinChevrolet C.CANNING MOTORSPORT
9Mangoni, SantiagoChevrolet C.CANNING MOTORSPORT
10Landa, MarcosChevrolet C.PRADECON RACING
12Castellano, JonatanDodge C.TOMAS ABDALA RACING
13Ebarlin, Juan JoseChevrolet C.LRD PERFONMANCE
18Martinez, AgustinFord M.GURI MARTINEZ COMP.
22Fritzler, OttoToyotaPRADECON RACING
24Ledesma, ChristianChevrolet C.PRADECON RACING
27Craparo, ElioDodge C.HERMANOS ALVAREZ
29Mazzacane, GastonChevrolet C.COIRO COMPETICION
34Fontana, NorbertoChevrolet C.HERMANOS ALVAREZ
36Spataro, EmilianoFord M.ESCUDERIA G129
56Todino, GermanFord M.JT RACING
60Teti, JeronimoFord M.JT RACING
63Bonelli, NicolasFord M.HERMANOS ALVAREZ
68Canapino, MatiasChevrolet C.CM MOTOR SPORT
71Abella, SebastianToyotaALIFRACO SPORT
72Serrano, MartinChevrolet C.GIAVEDONI SPORT
77Carinelli, AugustoFord M.GURI MARTINEZ COMP.
79Chapur, FacundoTorino NGTROTTA RACING
83Ardusso, FacundoChevrolet C.RV RACING
86Canapino, AgustinChevrolet C.CANNING MOTORSPORT
87Trucco, Juan MartinDodge C.DI MEGLIO MOTORSPORT
88Trosset, NicolasFord M.MV RACING
94De La Iglesia, LautaroDodge C.DI MEGLIO MOTORSPORT
96Benvenuti, Juan CruzChevrolet C.CANNING MOTORSPORT
99Di Palma, Luis JoseChevrolet C.RUS MED TEAM
107Martinez, TobiasToyotaRUS MED TEAM
110Azar, DiegoToyotaAZAR MOTORSPORT
114Ferrante, GastonToyotaMAQUIN PARTS
115De Carlo, DiegoChevrolet C.LRD PERFONMANCE
116Candela, KevinTorino NGCANDELA COMPETICION
117Rossi, MatiasToyotaPRADECON RACING
123Vazquez, MartinDodge C.MV RACING
127Agrelo, MarceloToyotaMAQUIN PARTS
137Scialchi, JeremiasFord M.DTA RACING
146Olmedo, JeremiasFord M.MORIATIS COMPETICION
155Domenech, AlfonsoDodge C.SAP TEAM
157De Benedictis, Juan BautistaFord M.MAQUIN PARTS
172Alvarez, SantiagoChevrolet C.CANNING MOTORSPORT
186Fain, IgnacioTorino NGTROTTA RACING
187Impiombato, NicolasChevrolet C.IMPIOMBATO MOTORSPORT
197Quijada, MarcosChevrolet C.ALIFRACO SPORT
219Palazzo, HernanToyotaCOIRO RACING TEAM
221Jakos, AndresToyotaCOIRO RACING TEAM
231Urcera, Jose ManuelFord M.JPG RACING