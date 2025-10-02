La segunda de “La Copa de Oro” en San Nicolás
Este fin de semana se llevará a cabo la segunda fecha de la “Copa de Oro” 2025 de la máxima categoría de nuestro automovilismo. Agustín Canapino llega como líder con Julián Santero como escolta.
El Turismo Carretera llega a este compromiso con un total de 49 unidades y será acompañado por el TC Pista que contará con 22.
La categoría contará con tres retornos, Jeremías Scialchi (Mustang), Martín Serrano (Camaro) y Sebastián Abella (Camry), mientras que sufrirá la baja de Matías Jalaf (Mustang)
En cuanto a la Copa de Oro, Agustín Canapino (3 victorias) llega como líder con 61 puntos, seguido por Julián Santero (sin triunfos) a 17 unidades y la tercera posición es Mauricio Lambiris (1 victoria) a una diferencia de 18 puntos.
En la edición 2024 el triunfo quedó para Mariano Werner, seguido por Agustín Canapino y la tercera posición fue para Germán Todino.
INSCRIPTOS TC - SAN NIOLÁS
Numero Piloto Marca Equipo 1 Santero, Julian Ford M. FISPA CORSE 2 Lambiris, Mauricio Ford M. MAQUIN PARTS 4 Werner, Mariano Ford M. FADEL MEMO CORSE 7 Aguirre, Valentin Chevrolet C. CANNING MOTORSPORT 9 Mangoni, Santiago Chevrolet C. CANNING MOTORSPORT 10 Landa, Marcos Chevrolet C. PRADECON RACING 12 Castellano, Jonatan Dodge C. TOMAS ABDALA RACING 13 Ebarlin, Juan Jose Chevrolet C. LRD PERFONMANCE 18 Martinez, Agustin Ford M. GURI MARTINEZ COMP. 22 Fritzler, Otto Toyota PRADECON RACING 24 Ledesma, Christian Chevrolet C. PRADECON RACING 27 Craparo, Elio Dodge C. HERMANOS ALVAREZ 29 Mazzacane, Gaston Chevrolet C. COIRO COMPETICION 34 Fontana, Norberto Chevrolet C. HERMANOS ALVAREZ 36 Spataro, Emiliano Ford M. ESCUDERIA G129 56 Todino, German Ford M. JT RACING 60 Teti, Jeronimo Ford M. JT RACING 63 Bonelli, Nicolas Ford M. HERMANOS ALVAREZ 68 Canapino, Matias Chevrolet C. CM MOTOR SPORT 71 Abella, Sebastian Toyota ALIFRACO SPORT 72 Serrano, Martin Chevrolet C. GIAVEDONI SPORT 77 Carinelli, Augusto Ford M. GURI MARTINEZ COMP. 79 Chapur, Facundo Torino NG TROTTA RACING 83 Ardusso, Facundo Chevrolet C. RV RACING 86 Canapino, Agustin Chevrolet C. CANNING MOTORSPORT 87 Trucco, Juan Martin Dodge C. DI MEGLIO MOTORSPORT 88 Trosset, Nicolas Ford M. MV RACING 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge C. DI MEGLIO MOTORSPORT 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet C. CANNING MOTORSPORT 99 Di Palma, Luis Jose Chevrolet C. RUS MED TEAM 107 Martinez, Tobias Toyota RUS MED TEAM 110 Azar, Diego Toyota AZAR MOTORSPORT 114 Ferrante, Gaston Toyota MAQUIN PARTS 115 De Carlo, Diego Chevrolet C. LRD PERFONMANCE 116 Candela, Kevin Torino NG CANDELA COMPETICION 117 Rossi, Matias Toyota PRADECON RACING 123 Vazquez, Martin Dodge C. MV RACING 127 Agrelo, Marcelo Toyota MAQUIN PARTS 137 Scialchi, Jeremias Ford M. DTA RACING 146 Olmedo, Jeremias Ford M. MORIATIS COMPETICION 155 Domenech, Alfonso Dodge C. SAP TEAM 157 De Benedictis, Juan Bautista Ford M. MAQUIN PARTS 172 Alvarez, Santiago Chevrolet C. CANNING MOTORSPORT 186 Fain, Ignacio Torino NG TROTTA RACING 187 Impiombato, Nicolas Chevrolet C. IMPIOMBATO MOTORSPORT 197 Quijada, Marcos Chevrolet C. ALIFRACO SPORT 219 Palazzo, Hernan Toyota COIRO RACING TEAM 221 Jakos, Andres Toyota COIRO RACING TEAM 231 Urcera, Jose Manuel Ford M. JPG RACING