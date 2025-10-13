Es un año muy complicado para APPS que debió constantemente cambar su calendario a raíz de las suspensiones que sufrió por cuestiones climáticas.

La más reciente fue la del fin de semana pasado que obligó a realizar una reestructuración de la parte final del campeonato.

La séptima entrega del año se realizará el próximo sábado 18 de octubre ante la imposibilidad de contar con los servicios de seguridad para correr el fin de semana completo debido a la celebración del día de la madre.

Esta competencia mantendrá el cronograma de la carrera con invitados, es decir una tanda de entrenamiento, una de clasificación y dos finales.

La continuidad del torneo será nuevamente en el AMCO, el 16 de noviembre para concretar la carrera con pilotos invitados (puntaje doble), mientras que resta definir la fecha y el escenario del premio coronación que también tendrá puntaje y medio.

Esta competencia será transmisión de la radio, el sábado a partir de las 11hs con el equipo 1160 competición.