Las Mayores con 67 anotados para Pigüé
En la noche del jueves cerró la inscripción para la sexta fecha de las Mayores del Sudeste, que disputarán el sexto compromiso del campeonato en el autódromo de Pigüé, con un total de 67 anotados.
Por tercer año consecutivo el autódromo “Ciudad de Pigüé” será sede de una fecha de las Mayores, que por primera vez en la temporada realizan una competencia fuera de Tres Arroyos y San Cayetano, autódromos que se repartirán las dos fechas restantes.
En cuanto al parque automotor el número final es de 67 unidades, con algunas bajas en estos últimos días que hicieron que Mar y Sierras A y TC del 40 tengan una merma con respecto a lo que se esperaba.
Minicorss contará con 27 autos y será la que se presente con más unidades, lo sigue Mar y Sierras B que contará con 21. Por su parte Mar y Sierras A llega con 13 y el TC del 40 con 86.
MINICROSS (27)
NRO PILOTO
5 Pereyra, Matias
6 Bustos, Ramiro
7 Berti, Tomas
8 Skeich, Santiago
10 Delgado, Agustin
11 Belio Fauret, Gonzalo
15 Roumec, Federico
17 Diez D`Onofrio, Rodolfo
18 Cernuda, Nicolas
20 Huici, Emiliano
21 Garcia, Gustavo
35 Di Lorenzo, Santiago
38 Arrivillaga, Federico
40 Celuce, Federico
42 Padin, Maximiliano
43 Gazaneo, Santiago
47 Politano, Federico
63 Diez, Federico
64 Baracco, Juan Cruz
77 Errobidart, Agustin
79 Nielsen, Nicolas
81 Cabrera, Alejandro
95 Coleff, Bruno
96 Abrego, Emanuel
97 Larrieu Lacoste, Ruben
98 Solis, Nicolas
99 Liuzzi, Camilo
TC DEL 40 (6)
NRO PILOTO
3 Irigoyen/ Martlatz
5 Perez, Alfredo
6 Ruppell, Guillermo
9 Waldbillig, Pedro
11 Pogorzelsky, Alexis
20 Macerata, Pedro
MAR Y SIERRAS B (21)
NRO PILOTO
2 Reynosa, Leonel
3 Campos, Matias
4 Fernandez, Juan I.
6 Sabelli, Paulo
8 Vidal, Marcelo
10 Tambussa, Pablo
11 De Francisco, Gaspar
13 Ciancaglini, Eric
14 Guarino, Ruben
15 Tambussa, Sergio
16 Vargas, Adrian
18 Salvador, Juan Manuel
21 De Hormaechea, Eugenio
22 Arrizubieta, Guillermo
27 Pedone, Federico
35 Diaz, Ivan
36 Graf, Luis
38 Barreiro, Federico
63 Cebrian, Daniel
78 Girado, Fabrizio
86 Masson Cura, Bautista
MAR Y SIERRAS A (13)
NRO PILOTO
2 Alvarez, Matias
4 Alvarez, Federico
5 Garcia, Manuel
6 Gonzalez, Diego
7 Alonso, Raul
8 Furch, Ignacio
9 Giancaterino, Juan
11 Zotes, Jacinto
12 Garmendia, Carlos
15 Eracarret, Tomas
16 Fernandez, Daniel
54 Blanc, Carlos
98 Baños, Matias