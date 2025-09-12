Por tercer año consecutivo el autódromo “Ciudad de Pigüé” será sede de una fecha de las Mayores, que por primera vez en la temporada realizan una competencia fuera de Tres Arroyos y San Cayetano, autódromos que se repartirán las dos fechas restantes.

En cuanto al parque automotor el número final es de 67 unidades, con algunas bajas en estos últimos días que hicieron que Mar y Sierras A y TC del 40 tengan una merma con respecto a lo que se esperaba.

Minicorss contará con 27 autos y será la que se presente con más unidades, lo sigue Mar y Sierras B que contará con 21. Por su parte Mar y Sierras A llega con 13 y el TC del 40 con 86.

MINICROSS (27)

NRO PILOTO

5 Pereyra, Matias

6 Bustos, Ramiro

7 Berti, Tomas

8 Skeich, Santiago

10 Delgado, Agustin

11 Belio Fauret, Gonzalo

15 Roumec, Federico

17 Diez D`Onofrio, Rodolfo

18 Cernuda, Nicolas

20 Huici, Emiliano

21 Garcia, Gustavo

35 Di Lorenzo, Santiago

38 Arrivillaga, Federico

40 Celuce, Federico

42 Padin, Maximiliano

43 Gazaneo, Santiago

47 Politano, Federico

63 Diez, Federico

64 Baracco, Juan Cruz

77 Errobidart, Agustin

79 Nielsen, Nicolas

81 Cabrera, Alejandro

95 Coleff, Bruno

96 Abrego, Emanuel

97 Larrieu Lacoste, Ruben

98 Solis, Nicolas

99 Liuzzi, Camilo



TC DEL 40 (6)

NRO PILOTO

3 Irigoyen/ Martlatz

5 Perez, Alfredo

6 Ruppell, Guillermo

9 Waldbillig, Pedro

11 Pogorzelsky, Alexis

20 Macerata, Pedro





MAR Y SIERRAS B (21)

NRO PILOTO

2 Reynosa, Leonel

3 Campos, Matias

4 Fernandez, Juan I.

6 Sabelli, Paulo

8 Vidal, Marcelo

10 Tambussa, Pablo

11 De Francisco, Gaspar

13 Ciancaglini, Eric

14 Guarino, Ruben

15 Tambussa, Sergio

16 Vargas, Adrian

18 Salvador, Juan Manuel

21 De Hormaechea, Eugenio

22 Arrizubieta, Guillermo

27 Pedone, Federico

35 Diaz, Ivan

36 Graf, Luis

38 Barreiro, Federico

63 Cebrian, Daniel

78 Girado, Fabrizio

86 Masson Cura, Bautista



MAR Y SIERRAS A (13)

NRO PILOTO

2 Alvarez, Matias

4 Alvarez, Federico

5 Garcia, Manuel

6 Gonzalez, Diego

7 Alonso, Raul

8 Furch, Ignacio

9 Giancaterino, Juan

11 Zotes, Jacinto

12 Garmendia, Carlos

15 Eracarret, Tomas

16 Fernandez, Daniel

54 Blanc, Carlos

98 Baños, Matias

