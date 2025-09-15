Por tercer año consecutivo las cuatro categorías llegaron al trazado del Auto Club Pigüé, en este caso para disputar la sexta fecha del calendario que marcó además el inicio del playoff de las categorías Mar y Sierras B y Minicross.

Luego de un sábado que incluyó algo de lluvia, el domingo se presentó con una agradable jornada desde lo climático y el espectáculo estuvo acompañado por un marco aceptable de público.

Matías Álvarez volvió a ganar en Mar y Sierras A y está cada vez más cerca en el campeonato ya que aumentó su diferencia con matías Baños que arribó en el cuarto puesto. En el comienzo de la final, Ignacio Furch, que marchaba segundo, realizó un trompo y perdió todo tipo de posibilidades. Este lugar lo heredó Manuel García, que lo mantuvo hasta el final de la carrera.

El tercer puesto fue para Federico Álvarez, de gran final, mientras que Matías Baños y Carlos Blanc completaron los cinco primeros puestos.

En Mar y Sierras B Leonel Reynosa ganó de punta a punta, en una atractiva final para la categoría que abrió el playoff, que tiene como nuevo puntero al chavense. En el segundo puesto quedó Bautista Masson Cura, que consiguió su mejor actuación en la categoría, mientras que Pablo Tambussa completó el podio. Los cinco primeros lugares lo cerraron Fabrizio Girado y el olavarriense Marcelo Vidal.

El domingo se cerró con la final de Minicross que tenía a Gonzalo Belio Fauret largando desde el primer lugar, el cual mantuvo hasta la mitad de la competencia, hasta que un desliz le hizo perder la punta en manos de Ramiro Bustos que se adueñó de la punta y la mantuvo hasta el final.

Juan Cruz Baracco también consiguió superar a Belio Fauret para cerrar su mejor actuación en la categoría, mientras que el tresarroyense quedó finalmente tercero.

La cuarta colocación quedó para Nicolás Cernuda y el top cinco lo cerró Agustín Delgado.

Por último, el TC del 40 llegó a este compromiso con 6 unidades, en la primera final Guillermo Ruppell se quedó con el triunfo escoltado por Ariel Irigoyen y Alfredo Pérez, que se adueñó de la segunda final con Ruppel y Macerata como escoltas.

