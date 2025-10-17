Las tres divisionales van por un nuevo capítulo en el escenario del AMCA, en el cual se trabajó intensamente a lo largo de toda la semana. El número final de anotados es de 50, 17 tanto en la Promocional como Monomarca y 16 en la Fórmula Azul.

Promo del Centro. Carrera Especial

1- Gonzalo Picone            

2- Daniel Staengel

5- Guillermo Grierson

6- Walter Peralta

10- Catalina Garret

28- Gustavo Fernández

33- Leo Sanchez

41- Braian Stracquadaini

43- Maximiliano Testa

45- Coki Larraburu

46- Marcelo Amundarain

88- Enzo Galman

101- Luis Bruschini

111- Zabala/Pendas

119- Martín González

151- Damián Hermann

211- Matías Canosa

Monomarca del Centro. Inscriptos

18- Fede Bianchi

21- Agustin Aragón

22- Lucas Lucero

23- Ignacio Pezzuchi

33- Sergio Beltramela

40- Damian Tellechea

63- Mati Gonzalez

86- Chapu Mendia

95- Campos-Bruschini

98- Martin Zaldúa

111- Matias Troia

113- Sergio Soraiz

114- Alan Wagner

115- Berni Linares

123- Pedro Goyeneche

181- Fabian Campos

222- Alejando Alderete

Formula Azul

García

Jugon

Escudero

Montoya

Coss

Pomphile

Fucci

Igoa

Panelo

Louge

Bossi

Novas

Pereyra

Rotondo

Denapoli

Perez