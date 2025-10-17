Los anotados para la carrera en Azul
Este fin de semana las categorías del Centro correrán en el circuito “Oscar Mauricio Franco” de Azul con un parque de 50 unidades. La actividad dará comienzo el sábado con las pruebas libres de 14 a 17hs.
Las tres divisionales van por un nuevo capítulo en el escenario del AMCA, en el cual se trabajó intensamente a lo largo de toda la semana. El número final de anotados es de 50, 17 tanto en la Promocional como Monomarca y 16 en la Fórmula Azul.
Promo del Centro. Carrera Especial
1- Gonzalo Picone
2- Daniel Staengel
5- Guillermo Grierson
6- Walter Peralta
10- Catalina Garret
28- Gustavo Fernández
33- Leo Sanchez
41- Braian Stracquadaini
43- Maximiliano Testa
45- Coki Larraburu
46- Marcelo Amundarain
88- Enzo Galman
101- Luis Bruschini
111- Zabala/Pendas
119- Martín González
151- Damián Hermann
211- Matías Canosa
Monomarca del Centro. Inscriptos
18- Fede Bianchi
21- Agustin Aragón
22- Lucas Lucero
23- Ignacio Pezzuchi
33- Sergio Beltramela
40- Damian Tellechea
63- Mati Gonzalez
86- Chapu Mendia
95- Campos-Bruschini
98- Martin Zaldúa
111- Matias Troia
113- Sergio Soraiz
114- Alan Wagner
115- Berni Linares
123- Pedro Goyeneche
181- Fabian Campos
222- Alejando Alderete
Formula Azul
García
Jugon
Escudero
Montoya
Coss
Pomphile
Fucci
Igoa
Panelo
Louge
Bossi
Novas
Pereyra
Rotondo
Denapoli
Perez