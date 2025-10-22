Luego de mas de 200 días las tres categorías volvieron a pisar el asfalto del trazado del AMCO, ofreciendo buenos espectáculos. 

En la Monomarca la lucha se focalizó en tres protagonistas, Martín Collodoro, Agustín Gelso y Facundo Cardone. 

En la Promocional, Braian Stracquadaini consiguió trepar a la punta luego del abandono de Bernardo Fucci. 

CAMPEONATO MONOMARCA 
1- COLLODORO MARTÍN: 254 
2- CIRIOLI LEOPOLDO: 250 
3- GELSO LEO: 220 
4- RICIUTTI ESTEBAN: 197 
5- JUEZ EMILIANO: 181 
6- CARDONE FACUNDO: 174 
7- SPINELLA JESÚS: 171 
8- GELSO AGUSTÍN: 153 
9- ELISIRI RAMIRO: 152 
10- NIEVES TOMAS: 142 
11- ALVAREZ FACUNDO: 138,5 
12- MEDINA FACUNDO: 117 
13- GOROSTIETA XAVIER: 95 
14- MARCILLA ALEJANDRO: 91 
15- MARTINELLI J JOSÉ: 80 
16- DI VITO FAUSTO: 80 
17- RODRÍGUEZ JORGE: 79 
18- OLIVERA MATIAS: 78 
19- ANDERSON JONATHAN: 74 
20- LEBRERO RICARDO: 66 
21- ROMÁN LAUTARO: 63 
22- MENDIA LUCAS: 63 
23- ROSSI DARIO: 39 
24- MATTA NICOLAS: 35 
25- ELISIRI FEDERICO: 28,5 
26- CANOSO SANTINO: 27 
27- VALISI DIEGO: 23 
28- BELTRAMELLA SERGIO: 23 
29- VALLONI FEDERICO: 22 
30- LEGUIZAMON SANTIAGO: 19 
31- CASSOU J. JOSÉ: 16 
32- SUÁREZ OSCAR: 15 
33- GALLARDO JONATAN: 14 
34- ERROBIDART HERNÁN: 13 
35- GÓMEZ RAÚL: 10 
36- ETCHECOLATZ GONZALO: 7,5 
37- PICONE GONZALO: 4 
38- BIANCHI FEDERICO: 4 
39- GUISASOLA IGNACIO: 4 
40- BERTI TOMAS: 

CAMPEONATO PROMOCIONAL  
1- STRACQUADAINI BRAIAN: 272 
2- FUCCI BERNARDO: 248 
3- MENTASTY MANUEL: 206 
4- MESSLER FACUNDO: 192 
5- LATORRE BENJAMÍN: 189 
6- SERRA MANUEL: 186 
7- PENDAS GUSTAVO: 163 
8- TARTUFERI DIEGO: 163 
9- BENAGLIA MATEO: 161 
10- NOCETTI FACUNDO:159 
11- BUONANDUCCI ALEJANDRO: 146 
12- BENAGLIA MARTIN: 141 
13- GISLER GONZALO: 130 
14- SÁNCHEZ LEO: 102 
15- GISLER ROBERTO: 78 
16- GONZALEZ CESAR: 65 
17- MACALUSO CARLOS: 51 
18- EYHERART ARIEL: 39 
19- MONFERRER J CARLOS: 34 
20- MAROTTA CRISTIAN: 15 
21- PERALTA WALTER: 10 
22- ETCHEVERRY MARCELO: 3

CAMPEONATO GOL 
1-MAROTTA LEO: 339 
2-LEONETTI EDDIE: 299 
3- FORNES OSCAR: 225 
4- COBOS RAUL: 153 
5- ACEVEDO JUAN PABLO: 147 
6- GODOY MATÍAS: 101 
7- LATORRE EMILIANO: 94 
8- QUILES/ LAPANO:94 
9- FERNÁNDEZ/ PREYSSEGGER: 92 
10- CONIGLIO PABLO: 68 
11- ERROBIDART LUCAS: 64 
12- STREMEL MIRKO: 60 
13- ERROBIDART MATÍAS: 58 
14- GISLER ALDO: 53 
15-  MANTELLI ANDRÉS: 47 
16-  DIRENSO GIORGIO: 40 
17-  DEMATEO PABLO: 33 
18-  LARDAPIDE CRISTIAN: 19 
19- SABA MARTIN: 18