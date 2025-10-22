Los campeonatos luego del AMCO
Las tres categorías pasaron por el “Hermanos Emiliozzi” cumpliendo con la séptima fecha del torneo. Braian Stracquadaini y Leonardo Marotta mantuvieron la punta en los campeonatos de la Promocional y Copa Gol, por su parte Martín Collodoro llegó a la cima en la Monomarca
Luego de mas de 200 días las tres categorías volvieron a pisar el asfalto del trazado del AMCO, ofreciendo buenos espectáculos.
En la Monomarca la lucha se focalizó en tres protagonistas, Martín Collodoro, Agustín Gelso y Facundo Cardone.
En la Promocional, Braian Stracquadaini consiguió trepar a la punta luego del abandono de Bernardo Fucci.
CAMPEONATO MONOMARCA
1- COLLODORO MARTÍN: 254
2- CIRIOLI LEOPOLDO: 250
3- GELSO LEO: 220
4- RICIUTTI ESTEBAN: 197
5- JUEZ EMILIANO: 181
6- CARDONE FACUNDO: 174
7- SPINELLA JESÚS: 171
8- GELSO AGUSTÍN: 153
9- ELISIRI RAMIRO: 152
10- NIEVES TOMAS: 142
11- ALVAREZ FACUNDO: 138,5
12- MEDINA FACUNDO: 117
13- GOROSTIETA XAVIER: 95
14- MARCILLA ALEJANDRO: 91
15- MARTINELLI J JOSÉ: 80
16- DI VITO FAUSTO: 80
17- RODRÍGUEZ JORGE: 79
18- OLIVERA MATIAS: 78
19- ANDERSON JONATHAN: 74
20- LEBRERO RICARDO: 66
21- ROMÁN LAUTARO: 63
22- MENDIA LUCAS: 63
23- ROSSI DARIO: 39
24- MATTA NICOLAS: 35
25- ELISIRI FEDERICO: 28,5
26- CANOSO SANTINO: 27
27- VALISI DIEGO: 23
28- BELTRAMELLA SERGIO: 23
29- VALLONI FEDERICO: 22
30- LEGUIZAMON SANTIAGO: 19
31- CASSOU J. JOSÉ: 16
32- SUÁREZ OSCAR: 15
33- GALLARDO JONATAN: 14
34- ERROBIDART HERNÁN: 13
35- GÓMEZ RAÚL: 10
36- ETCHECOLATZ GONZALO: 7,5
37- PICONE GONZALO: 4
38- BIANCHI FEDERICO: 4
39- GUISASOLA IGNACIO: 4
40- BERTI TOMAS:
CAMPEONATO PROMOCIONAL
1- STRACQUADAINI BRAIAN: 272
2- FUCCI BERNARDO: 248
3- MENTASTY MANUEL: 206
4- MESSLER FACUNDO: 192
5- LATORRE BENJAMÍN: 189
6- SERRA MANUEL: 186
7- PENDAS GUSTAVO: 163
8- TARTUFERI DIEGO: 163
9- BENAGLIA MATEO: 161
10- NOCETTI FACUNDO:159
11- BUONANDUCCI ALEJANDRO: 146
12- BENAGLIA MARTIN: 141
13- GISLER GONZALO: 130
14- SÁNCHEZ LEO: 102
15- GISLER ROBERTO: 78
16- GONZALEZ CESAR: 65
17- MACALUSO CARLOS: 51
18- EYHERART ARIEL: 39
19- MONFERRER J CARLOS: 34
20- MAROTTA CRISTIAN: 15
21- PERALTA WALTER: 10
22- ETCHEVERRY MARCELO: 3
CAMPEONATO GOL
1-MAROTTA LEO: 339
2-LEONETTI EDDIE: 299
3- FORNES OSCAR: 225
4- COBOS RAUL: 153
5- ACEVEDO JUAN PABLO: 147
6- GODOY MATÍAS: 101
7- LATORRE EMILIANO: 94
8- QUILES/ LAPANO:94
9- FERNÁNDEZ/ PREYSSEGGER: 92
10- CONIGLIO PABLO: 68
11- ERROBIDART LUCAS: 64
12- STREMEL MIRKO: 60
13- ERROBIDART MATÍAS: 58
14- GISLER ALDO: 53
15- MANTELLI ANDRÉS: 47
16- DIRENSO GIORGIO: 40
17- DEMATEO PABLO: 33
18- LARDAPIDE CRISTIAN: 19
19- SABA MARTIN: 18