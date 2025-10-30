El piloto local mostró un funcionamiento muy competitivo desde la primera salida a pista y se mantuvo siempre dentro del grupo de referencia. Cuando marchaba tercero en la final y se encaminaba hacia un resultado destacado, un toque entre varios autos a metros del cierre cambió el desenlace de la competencia.

Más allá del incidente, Macaluso dejó sensaciones muy positivas, tanto desde lo físico como por el rendimiento de su auto. “Estamos bien físicamente, solo un golpe en la muñeca, pero nada importante, estamos muy bien. Estamos trabajando en el auto, se desarmó todo, lo medimos todo para ver como estábamos y estaba todo bien”.

El análisis de lo sucedido en la última vuelta fue claro. “Dentro de todo no fue tan grave, no se torció nada importante del auto solo se rompieron cosas de adelante, pero quedó todo bien. Veníamos todos juntos, yo veo que Manuel se tira para afuera y se engancha con Braian, pero yo ya me había decidido para ir por adentro y veníamos en 4ta fuerte, me tiré arriba del piano, pero no daba para más, no pude hacer nada más”.

La competitividad mostrada durante el fin de semana confirmó el crecimiento del equipo. No obstante, un episodio previo también lo había complicado. “En la primera final hago un trompó para no pegarle a Benaglia porque había aceite, que lo vimos varias vueltas, Martín se despistó adelante mío y para no pegarle no me quedó más que hacer el trompo y perdí lo que venía haciendo”.

El balance general fue sumamente positivo y deja un optimismo concreto para lo que viene. “El auto dio un salto importante, estábamos muy bien, si bien no pudimos clasificar bien sabíamos que teníamos buen auto y con un gran ritmo y eso nos permitió llegar para adelante y estuvimos muy cerca de la victoria. Ahora trabajaremos para estar presente en Azul”.