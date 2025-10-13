EL tricampeón de Mar y Sierras A disputó hasta el momento todas las carreras de la temporada con el auto de Julio Sacco, mientras que a la par se trabajaba en las reformas de su unidad y en la nueva planta impulsora que estuvo a cargo de Jonnhy Labortito.

En los últimos diez días fue intenso el trabajo para terminar los trabajos de armado para que Baños pueda estar presente ya en el autódromo del Moto Club con su unidad y así correr las dos últimas fechas del año.

Los trabajos, que fueron de armado completo del auto con la colocación del motor, terminaron el jueves previo a la competencia suspendida ese mismo día.

Luego de mucho trabajo el auto que le dio diez campeonatos de la más potente a General La Madrid, siete en manos de su padre Hugo, volverá a salir a pista