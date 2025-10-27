El comienzo no había sido el esperado, ya que las dos tandas clasificatorias se vieron interrumpidas por banderas rojas. Sobre ello, Melian explicó:

“La clasificación no fue buena, se nos complicó con dos banderas rojas tanto el viernes como el sábado. Sabíamos que el auto estaba para andar más adelante y logramos remontar en la serie.”

En la final, el ritmo del auto y el juego de la succión marcaron el desarrollo de la competencia. El representante olavarriense sostuvo:

“En la fina fue muy dependiente de la succión y en el momento que decidí atacar no me favoreció esa situación y en las últimas vueltas quedé desconectado del trencito de punta y debí conformar con llegar en el 11mo puesto en pista, y luego avancé uno más por un recargo. Al menos pudimos llegar, que era algo que se nos venía negando”.

Más allá del resultado, el balance general fue positivo y el objetivo está puesto en cerrar el año de la mejor manera para llegar con mayor firmeza a la próxima temporada. En ese sentido, Melian señaló:

“Queremos terminar el año de la mejor manera y aprovechar el verano para hacer varias pruebas para arrancar el año que viene con el auto más firme con el objetivo de pelear adelante. Estamos trabajando para estar la próxima temporada, las condiciones están dadas para continuar, hemos formado un gran grupo y estoy muy conforme, es nuestra idea estar en el 2026”.

Con este nuevo avance y la regularidad recuperada, Melian encara el tramo final del certamen con la motivación en alza y la mira puesta en ser protagonista.