Luego del exitoso paso por el autódromo de Buenos Aires el Turismo Pista recala en el autódromo cordobés para la séptima entrega del campeonato, que en esta oportunidad contará con el acompañamiento de TC Pick Up.

Gabriel Melian estrenó un Ford Ka 0km en el trazado capitalino el cual probó hace unos días atrás en Olavarría, “Lo que más nos convenció de la prueba es que vimos para que lado le gusta al auto, nos llevamos varios datos para seguir trabajando sabiendo lo que tenemos que hacer. Es un auto nuevo, que todavía estamos lejos de llevar al techo. Ahora tenemos un panorama claro para que lado tenemos que ir”, contó Gabriel.

La primera mitad del año compitió con un Chevrolet Corsa, mostrando un buen potencial, pero sin lograr resultados finales que mereció en algunas presentaciones, “La categoría está muy parejo, no hay quedarse quieto porque se nota, se va evolucionando cada fin de semana. Nos hubiese Gustavo haber tenido el auto nuevo antes, pero apuntamos a terminar lo mejor posible el campeonato”