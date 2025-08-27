La Promocional de APPS vuelve a la actividad este fin de semana con fecha doble en el autódromo de San Cayetano, luego de dos meses sin competencia oficial. Allí estará presente el piloto de Chillar, Manuel Mentasty, que conduce un Renault y llega con trabajos en el chasis de su unidad.

Una fecha importante tendrán las tres categorías de APPS para este fin de semana cuando visiten el autódromo “Parque” para cumplir con la quinta y sexta fecha del torneo.

“Estamos esperando la carrera, se ha hecho muy larga, demasiado tiempo pasó desde la primera que se suspendió. Nosotros trabajamos bastante en el chasis, lamentablemente no alcanzamos a probar para ver cómo había quedado todo”, contó Mentasty.

Sin haber probado los cambios, saldrá directamente a pista el sábado: “El sábado veremos si funciona en la pista, sino volveremos para atrás. Si bien el auto funcionaba bien, tenemos una ida de trompa que no podemos sacar. En las últimas fechas las finales fueron difíciles, porque en Azul se corrió con lluvia y ahora parece que también lloverá en San Cayetano”.

Además, el chillarense resaltó la exigencia que se viene en el calendario: “Se va a correr a 15 días, más allá de que estuvimos 2 meses sin correr, serán 3 fechas en 15 días. Es complicado porque los gastos los tenemos igual, habrá que correr sin golpear el auto”.