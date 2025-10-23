El camino internacional de Nicolás Varrone tiene un nuevo destino en 2026: FIA Fórmula 2 y lo hará integrando el equipo neerlandés Van Amersfoort Racing (VAR) con el cual desarrolló este año una serie de test en el circuito español Aragón Motorland.

Varrone, quien debutará en FIA Fórmula 2 en Australia, el 6, 7 y 8 de marzo de 2026, extenderá así su campaña automovilística que se inició en nuestro país con karting y Fórmula 2.0 (hoy Nacional), y continuó en Europa con la división V de V Challenge, en donde fue campeón en 2018 con TS Corse.También en 2023 logró ganar en las 24 horas de Daytona con un Duqueine del equipo AWA, en la división LMP3 de IMSA, compartiendo la conducción con Wayne Boyd, Anthony Mantella y Thomas Merrill.

Manteniendo su vínculo con el programa deportivo de General Motors, continuó su campaña en Estados Unidos con un Chevrolet Corvette de la división GTD de IMSA, en 2024, y también alternó participacones en Asian Le Mans Series conduciendo una Ferrari GT de AF Corse.

Este año, en tanto, acordó su regreso a WEC y lo hizo con un Porsche 963 Hypercar del equipo privado Proton Competition, compartiendo la butaca con el suizo Neel Jani y el chileno Nicolás Pino.Cabe recordar, que a fines de 2024, comenzó a mantener contactos con diferentes escuderías de F2 y pudo realizar su primera práctica en Abu Dhabi, con un auto del AIX Racing, ubicándose segundo en la tabla de tiempos, detrás del español Pepe Martí; luego, realizó otra prueba con Campos Racing en Portimao y más tarde con VAR, con el cual estará debutando.

fuente: campeones.com.ar