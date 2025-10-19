Olavarría vuelve a tener un campeón a nivel nacional, luego de un año sobresaliente Nicolás Benito pudo concretar el título de la clase 1 del Turismo Pista una fecha antes del final y volver a poner el nombre de la ciudad en lo más alto.

En la largada, Lucio Rodríguez tomó la punta, mientras que Juan Perugini largó mal y fue superado por Garbiglia y William Bull. En tanto, Benito viajaba a la expectativa detrás del grupo de vanguardia y Nicolás Astorgano trataba de meterse en ese lote también. Gracias a la succión, se intercambiaban posiciones en la fila india.

Cumplida una parte de la competencia, Perugini pasó al frente, pero fue doblegado por Benito, quien tiró con Garbiglia para ser líder. En tanto, el crédito de Bahía Blanca se retrasó después de encabezar el tren en la recta principal y quedó colocado dentro del pelotón que perseguía a los punteros, lo cual no le servía para evitar la consagración anticipada del joven de Olavarría.

En la recta final de la prueba, Máximo Palau sufrió la rotura del motor de su Fiat Uno y esto generó el ingreso del Auto de Seguridad porque la unidad del mendocino quedó mal ubicada en la pista. La bandera verde flameó a dos vueltas para el cierre y William Bull saltó a la posición de privilegio gracias a la acción del grupo. La final terminó por tiempo y el piloto de El Calafate se quedó con la victoria, escoltado por Garbiglia y Arévalo.

El top diez lo completaron Perugini, Astorgano, Pablo Matich, Tomás Bosque, Nicolás Rojas, Marcos Cordani y Joaquín Cortina.

El Gran Premio Coronación de la Clase Uno del Turismo Pista será el próximo 23 de noviembre en el autódromo de La Plata.