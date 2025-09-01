El fin de semana cordobés estuvo marcado por el mal tiempo que obligó a realizar diversas modificaciones en el organigrama con el objetivo de sacar adelante el fin de semana.

La Clase menor no realizó las series, por lo que se pasó directamente a la final de este domingo en donde se impuso Juan Perugini, que cuenta con la motorización de Fernando Occhi.

Nicolás Benito llegó, en pista en el cuarto lugar, pero heredó el último escalón del podio por la exclusión de Lucas Bayala que había sido segundo. Lucio Rodríguez, con motor de Francisco Traina, terminó en el cuarto puesto.

El actual presidente del AMCO, Mai Bocaggni, cerró el top ten de la final, mientras que Franco Teruggi fue 13ro. Por su parte Nicolás Astorgano y Nicolás Rojas abandonaron.

En la Clase 2 el triunfo quedó en manos del actual campeón Santiago Lantella, con motorización de Juan José Cassou en el Renault Kwid, en su segunda participación. El tandilense Nicolás Melo ocupó el 8vo lugar. En cuanto a los olavarrienses, Valentino Spinella y Gabriel Melian, debieron abandonar.

Por último, en la clase mayor la victoria quedó para Jorge Possiel con el Toyota Etios en donde el juarense Franco Fauret arribó 8vo.