Nicolás Pezzucchi será uno de los debutantes que tendrá la octava fecha de la temporada 2025 de la Clase Tres del Turismo Pista, la cual se disputará el próximo 21 de septiembre en el autódromo de San Jorge. El piloto bonaerense regresará a la categoría, aunque se estrenará en la divisional mayor, ya que tuvo un paso importante por la Clase Uno.

Con antecedentes recientes en TC Pick Up, Pezzucchi volverá a los vehículos de tracción delantera y lo hará en el Turismo Pista, donde ya fue de la partida en años anteriores junto al equipo de Diego Valisi. En esta ocasión, el crédito de Olavarría estará a bordo de un Ford Fiesta Kinetic atendido por el equipo de Lucas Benincasa y con la motorización de Sebastián Colombo.

«Estoy con expectativas y muchas ganas porque conozco la categoría, ya que hace unos años corrí dentro de la Clase Uno. El Turismo Pista me encanta y, a pesar de no estar como piloto, lo sigo siempre. Cuando surgió esta posibilidad de subirnos a la Clase Tres no lo dudamos y aceptamos el desafío. Ojalá que podamos lograr buenos resultados, más allá de que nuestra premisa es hacer las tres fechas que quedan y tenemos la intención de continuar en 2026, pero vamos paso a paso. Confío en todo el conjunto que se armó y esperemos funcionar bien desde el comienzo», detalló Pezzucchi.

Fuente: www.aptpweb.com.ar