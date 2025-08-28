El Turismo Pista correrá este fin de semana en el autódromo de “Río Cuarto” la séptima fecha del campeonato en donde volverá el piloto de Olavarría a la Clase menor. A comienzo de año había adquirido el Fiat con el que Nicolás Benito había peleado el torneo la temporada pasada y planeaba regresar en el 2026.

“Estoy muy contento, motivado por nuestra vuelta al ámbito nacional. Nuestra idea era apuntar al año que viene, pero el equipo con el que corrimos en Buenos Aires se quedó contento y vino la propuesta por parte de ellos y se dio la posibilidad de retornar a la categoría en las últimas cuatro fechas”, contó Nicolás en 1160 Competición.

La atención correrá por cuenta de Jorge Piedra y el motor de Adrián Aizpun, una dupla que ha conseguido muy buenos logros, “Nos sorprendió todo esto, el equipo se comunicó conmigo la semana pasada, para que estemos en pista sabiendo como es nuestra actualidad económica, que vamos día a día, por eso agradezco la oportunidad que me dieron”, agregó el olavarriense.