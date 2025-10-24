La reunión tuvo dos ejes principales: por un lado, recibir y felicitar al campeón de la Clase 1 del Turismo Pista, Nicolás Benito, tras alcanzar este logro destacado a nivel nacional; y por otro, continuar articulando los trabajos necesarios para poder confirmar la apertura del Campeonato 2026 del Turismo Pista en Olavarría.

En representación del AMCO participaron el presidente Michael Boccagni, el vicepresidente Patricio Spinella y el tesorero Ramiro Pastore, acompañados por el propio Nicolás Benito, quien también formó parte del encuentro.

Prensa AMCO

Desde el AMCO reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera articulada con las autoridades municipales para que el Autódromo Hermanos Emiliozzi vuelva a ser sede de los principales eventos del automovilismo nacional, fortaleciendo así el desarrollo deportivo y turístico de nuestra ciudad.