El campeón 2022 de la Clase Uno debutará dentro de la divisional intermedia en lo que será su retorno a la categoría.

Luego de coronarse en la clase menor, Oubiña corrió dentro de la mayor en 2023 y 2024, mientras que su última presentación como titular fue en el Gran Premio Coronación del año pasado en San Jorge. Ahora, el piloto de Mar de Ajó reaparecerá gracias a un ofrecimiento de DV Racing de Diego Valisi para estar a bordo de un Chevrolet Celta, unidad que contará con la motorización de Juan José Cassou.

“Es una alegría poder volver al Turismo Pista y hacer el debut en la Clase Dos, una categoría que me gusta y que hoy por hoy es muy competitiva. Le quiero agradecer a Diego Valisi por la confianza y por tenerme en cuenta para esta oportunidad. Voy a La Pampa con la premisa de ayudar al equipo y también de adaptarme lo más rápido posible al auto. Ojalá tengamos una buena performance, así logramos la continuidad para la última fecha del año. Realmente estoy muy contento de estar nuevamente en el Turismo Pista”, concluyó Oubiña.