Paraná, la próxima parada del TC
Este fin de semana la categoría más importante de Argentina disputara una nueva entrega de su calendario en el autódromo del “Club de Volantes Entrerriano”. Será la 13ra fecha del torneo, la tercera de la “Copa de Oro”
El circuito entrerriano es uno de los circuitos clásicos de la era moderna del Turismo Carretera, entrando en su historia en el año 1997 con Juan María Traverso como primer ganador, con aquer recordado Chevrolet.
Esta competencia llega en etapa de definición, con Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) como líder del playoff, dominador de la categoría y buscará su primer éxito en este escenario. El actual campeón, Julián Santero (Ford Mustang), marcha segundo pero todavía debe el triunfo.
Esta cita tendrá un total de 50 participantes y la actividad como es habitual comenzará a el sábado con los entrenamientos desde las 11:05.
Te ofrecemos los horarios para este nuevo capítulo del Turismo Carretera:
Cronograma TC, TCP y Fórmula 2
Sábado
Fórmula 2
09:00 a 09:20 Hs. 1er. Entrenamiento (Todos Juntos) 20 Min.
TC Pista
09:25 a 09:55 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.
10:00 a 10:30 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.
Fórmula 2
10:35 a 10:55 Hs. 2do. Entrenamiento (Todos Juntos) 20 Min.
Turismo Carretera
11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.
11:30 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.
Fórmula 2
11:55 a 12:05 Hs. Clasificación (Todos Juntos) 10 Min.
TC Pista
12:10 a 12:40 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.
12:45 a 13:15 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.
Turismo Carretera
13:20 a 13:50 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.
13:55 a 14:25 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.
Fórmula 2
15:10 a 15:20 Hs. CARRERA Clasificatoria 10 minutos.
TC Pista
15:25 a 15:33 Hs. Clasificación 1* Tercio 8 Min.
15:38 a 15:46 Hs. Clasificación 2* Tercio 8 Min.
15:51 a 15:59 Hs. Clasificación 3* Tercio 8 Min.
Turismo Carretera
16:03 a 16:11 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.
16:16 a 16:24 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min.
16:29 a 16:37 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.
16:42 a 16:50 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.
DOMINGO
TC Pista
09:15 Hs. 1ra. Serie, 5 vueltas.
09:40 Hs. 2da. Serie, 5 vueltas.
Turismo Carretera
10:10 Hs. 1ra. Serie, 5 vueltas.
10:35 Hs. 2da. Serie, 5 vueltas.
11:00 Hs. 3ra. Serie, 5 vueltas.
Fórmula 2
11:25 a 11:45 Hs. FINAL 12 vueltas o 20 minutos máximo.
TC Pista
12:15 a 12:55 Hs. FINAL 20 vueltas o 40 (Cuarenta) minutos máximo
Turismo Carretera
13:30 a 14:20 Hs. FINAL 25 vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo.