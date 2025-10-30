El circuito entrerriano es uno de los circuitos clásicos de la era moderna del Turismo Carretera, entrando en su historia en el año 1997 con Juan María Traverso como primer ganador, con aquer recordado Chevrolet. 

Esta competencia llega en etapa de definición, con Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) como líder del playoff, dominador de la categoría y buscará su primer éxito en este escenario. El actual campeón, Julián Santero (Ford Mustang), marcha segundo pero todavía debe el triunfo. 

Esta cita tendrá un total de 50 participantes y la actividad como es habitual comenzará a el sábado con los entrenamientos desde las 11:05.

Te ofrecemos los horarios para este nuevo capítulo del Turismo Carretera:

Cronograma TC, TCP y Fórmula 2

Sábado

Fórmula 2

09:00 a 09:20 Hs. 1er. Entrenamiento (Todos Juntos) 20 Min.

TC Pista

09:25 a 09:55 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

10:00 a 10:30 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

Fórmula 2

10:35 a 10:55 Hs. 2do. Entrenamiento (Todos Juntos) 20 Min.

Turismo Carretera

11:05 a 11:25 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

11:30 a 11:50 Hs. 1er. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

Fórmula 2

11:55 a 12:05 Hs. Clasificación (Todos Juntos) 10 Min.

TC Pista

12:10 a 12:40 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

 12:45 a 13:15 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

Turismo Carretera

13:20 a 13:50 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

13:55 a 14:25 Hs. 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

Fórmula 2

15:10 a 15:20 Hs. CARRERA Clasificatoria 10 minutos.

TC Pista

15:25 a 15:33 Hs. Clasificación 1* Tercio 8 Min.

15:38 a 15:46 Hs. Clasificación 2* Tercio 8 Min.

15:51 a 15:59 Hs. Clasificación 3* Tercio 8 Min.

Turismo Carretera

16:03 a 16:11 Hs. Clasificación 4* Cuarto 8 Min.

16:16 a 16:24 Hs. Clasificación 1* Cuarto 8 Min.

16:29 a 16:37 Hs. Clasificación 2* Cuarto 8 Min.

16:42 a 16:50 Hs. Clasificación 3* Cuarto 8 Min.

DOMINGO

TC Pista

09:15 Hs. 1ra. Serie, 5 vueltas.

09:40 Hs. 2da. Serie, 5 vueltas.

Turismo Carretera

10:10 Hs. 1ra. Serie, 5 vueltas.

10:35 Hs. 2da. Serie, 5 vueltas.

11:00 Hs. 3ra. Serie, 5 vueltas.

Fórmula 2

11:25 a 11:45 Hs. FINAL 12 vueltas o 20 minutos máximo.

TC Pista

12:15 a 12:55 Hs. FINAL 20 vueltas o 40 (Cuarenta) minutos máximo

Turismo Carretera

13:30 a 14:20 Hs. FINAL 25 vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo.