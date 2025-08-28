Parque tentativo para San Cayetano
Este fin de semana las tres categorías de APPS volverán a competir luego de 2 meses, será en el autódromo "Parque" de San Cayetano. Esta será una fecha especial y contaría con un total de 50 unides, la inscripción cerrará hoy.
La espera llegará a su fin este sábado y domingo en la carrera especial en el trazado del Club Independiente. La actividad comenzará el sábado con entrenamientos y la clasificación para la 5.ª carrera, mientras que el ordenamiento de partida de la 6.ª fecha del año se determinará mediante un sorteo.
La inscripción está en marcha y cerrará esta noche; el número final sería de 50 unidades. La Monomarca llegaría a los 25 autos, y se destaca el regreso de Diego Valisi y el debut del necochense Federico Valloni, quien trabaja contrarreloj para poner en pista un auto 0 km.
Por su parte, la Promocional contará con 15 unidades, con el regreso de Roberto Gisler, y la Copa Gol volverá a contar con 10 participantes.
MONOMARCA (25)
1. Collodoro Martín
2. Cirioli Leopoldo
3. Gelso Leo
4. Spinella Jesús
5. Juez Emiliano
6. Riciutti Esteban
7. Álvarez Facundo
8. Nieves Tomás
9. Gorostieta Xavier
10. Gelso Agustín
11. Cardone Facundo
12. Medina Facundo
13. Rodríguez Jorge
14. Di Vito Fausto
15. Lebrero Ricardo
16. Anderson Jonathan
17. Mendia Lucas
18. Olivera Matías
19. Canozo Santino
20. Martinelli J. José
21. Román Lautaro
22. Elisiri Ramiro
23. Marcilla Alejandro
24. Diego Valisi
25. Federico Valloni
PROMOCIONAL (15)
1. Fucci Bernardo
2. Stracquadaini Braian
3. Serra Manuel
4. Mentasty Manuel
5. Latorre Benjamín
6. Benaglia Mateo
7. Pendas Gustavo
8. Buonanducci Alejandro
9. Benaglia Martín
10. Gisler Gonzalo
11. Tartuferi Diego
12. Sánchez Leo
13. Nocetti Facundo
14. Messler Facundo
15. Roberto Gisler
COPA GOL (10)
1. Marotta Leo
2. Leonetti Eddie
3. Fornes Oscar
4. Acevedo Juan Pablo
5. Fernández / Preyssegger
6. Cobos Raúl
7. Godoy Matías
8. Latorre Emiliano
9. Quiles / Lapano
10. Demateo Pablo