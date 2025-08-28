La espera llegará a su fin este sábado y domingo en la carrera especial en el trazado del Club Independiente. La actividad comenzará el sábado con entrenamientos y la clasificación para la 5.ª carrera, mientras que el ordenamiento de partida de la 6.ª fecha del año se determinará mediante un sorteo.

La inscripción está en marcha y cerrará esta noche; el número final sería de 50 unidades. La Monomarca llegaría a los 25 autos, y se destaca el regreso de Diego Valisi y el debut del necochense Federico Valloni, quien trabaja contrarreloj para poner en pista un auto 0 km.

Por su parte, la Promocional contará con 15 unidades, con el regreso de Roberto Gisler, y la Copa Gol volverá a contar con 10 participantes.

MONOMARCA (25)

1. Collodoro Martín

2. Cirioli Leopoldo

3. Gelso Leo

4. Spinella Jesús

5. Juez Emiliano

6. Riciutti Esteban

7. Álvarez Facundo

8. Nieves Tomás

9. Gorostieta Xavier

10. Gelso Agustín

11. Cardone Facundo

12. Medina Facundo

13. Rodríguez Jorge

14. Di Vito Fausto

15. Lebrero Ricardo

16. Anderson Jonathan

17. Mendia Lucas

18. Olivera Matías

19. Canozo Santino

20. Martinelli J. José

21. Román Lautaro

22. Elisiri Ramiro

23. Marcilla Alejandro

24. Diego Valisi

25. Federico Valloni

PROMOCIONAL (15)

1. Fucci Bernardo

2. Stracquadaini Braian

3. Serra Manuel

4. Mentasty Manuel

5. Latorre Benjamín

6. Benaglia Mateo

7. Pendas Gustavo

8. Buonanducci Alejandro

9. Benaglia Martín

10. Gisler Gonzalo

11. Tartuferi Diego

12. Sánchez Leo

13. Nocetti Facundo

14. Messler Facundo

15. Roberto Gisler

COPA GOL (10)

1. Marotta Leo

2. Leonetti Eddie

3. Fornes Oscar

4. Acevedo Juan Pablo

5. Fernández / Preyssegger

6. Cobos Raúl

7. Godoy Matías

8. Latorre Emiliano

9. Quiles / Lapano

10. Demateo Pablo