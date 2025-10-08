Con su Chevrolet, el actual campeón del Mar y Sierras A confirmó su gran momento deportivo, mientras define su futuro dentro de la temporada.

“Se empezó a revertir el año en el momento justo. Veníamos teniendo buenos resultados parciales en clasificaciones y series, pero no habíamos podido imponer condiciones nosotros en un fin de semana. Pero ahora se dio. En la serie fuimos rápidos, sentí un buen ritmo en el auto y eso me permitió largar adelante y marcar el ritmo”, explicó Pérez Bravo tras su victoria en 11.60 Competición.

El piloto destacó además el trabajo constante de su equipo a lo largo del año:

“Fuimos haciendo cosas en el auto a lo largo del año y no todas se notaron en pista, por eso estoy muy contento por los chicos del equipo más que nada, que vienen trabajando mucho durante toda la temporada”.

Sobre el desarrollo de la final, el huanguelenense contó, “La categoría está muy pareja, hay muy buenos rivales, por eso traté de hacer un buen ritmo pero con cuidado, porque aparecieron algunos charcos y la pista se ensuciaba cuando los autos se iban afuera. Mi auto me permitía hacer todo el curvón a fondo después de la chicana, y ese grip no lo sentía siempre, así que sabía que funcionaba muy bien”.

Con la victoria, “Tiki” lidera el playoff del Procar 4000 Clase A, aunque se mantiene cauto de cara a lo que viene, “Se arrancó muy bien el playoff, pero hay muchísimos puntos en juego y las penalizaciones juegan su rol para la definición. Para los tres primeros de cada carrera te recargan con 10, 9 y 8 lugares respectivamente para la próxima clasificación, es un montón de lugares. Por eso hay que salir a sumar y ser inteligente, porque hay muchos pilotos y equipos buenos y con mucha experiencia”.

Mientras tanto, el campeón del Mar y Sierras A adelantó que no estará presente en las dos próximas fechas de esa categoría, concentrando sus esfuerzos en el cierre del año dentro del Procar. La próxima cita será nuevamente en La Plata, pero esta vez sin chicana.