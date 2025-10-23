El olavarriense subió a lo más alto del podio en su segunda presentación dentro de la divisional mayor, ya que había hecho su debut en San Jorge.

Con el Ford Fiesta Kinetic que alista el Benincasa Racing y motoriza Sebastián Colombo, Pezzucchi fue protagonista desde el comienzo porque lideró los entrenamientos y quedó como escolta de Matías Canapino en una ajustadísima clasificación. Con oficio, el piloto de Olavarría puso prevalecer en su serie y en la final, atacó de arranque para luego escaparse junto a Gastón Fontana, a quien recién sobre el cierre pudo batir para llegar a la bandera a cuadros con algo de ventaja.

“Muy feliz por la clasificación que tuvimos, pero lo teníamos que plasmar en la serie con el ritmo y junto a otros rivales en pista. El auto se mostró muy firme y eso nos ilusiona para la última fecha el año. En un momento pensé que me podía escapar, pero rápidamente se me vinieron, perdía la punta, aunque luego la pude volver a recuperar. Veía que el Fiesta traccionaba bien en la última curva y sabía que ahí era mi única chance, así que salí bien armando y con la succión lo pude superar hasta llegar a la bandera a cuadros. Estoy contento porque salió la maniobra que había imaginado”, indicó Pezzucchi.