Pezzucchi: “No esperábamos un podio tan rápido"
El olavarriense tuvo su estreno dentro de la Clase 3 del Turismo Pista y lo hizo de manera destacada: con el Ford Fiesta Kinetic logró un valioso tercer puesto en el autódromo de San Jorge.
El piloto de Olavarría, con amplia trayectoria en el automovilismo nacional, vivió un debut de menor a mayor hasta encontrarse con un resultado que lo sorprendió. “Sí, la verdad que sí, una alegría muy grande, porque sinceramente no esperábamos andar adelante tan rápido. Sabemos cómo es la categoría, sabemos lo difícil que es, lo competitiva que está, y vamos obviamente con la ilusión de ser protagonistas, pero nos encontramos con un resultado bárbaro”, expresó.
El estreno incluyó dos desafíos adicionales: un auto totalmente nuevo y un circuito desconocido. “Era un auto nuevo para mí, un circuito también que no conocía, por eso lo tomamos con mucha calma, con mucha tranquilidad. Fui conociendo el circuito, agarrándole un poco la mano al auto y trabajando con él. Cada cambio que hacíamos mejorábamos”, comentó Pezzucchi.
La progresión del fin de semana se notó desde la clasificación, donde pudo recortar diferencias importantes. “A la hora de clasificar pudimos quedar a medio segundo, que era muy bueno, porque habíamos arrancado a un segundo y medio. Y bueno, el domingo el auto mostró sobre todas las cosas en la final un gran ritmo y eso me dejó ir para adelante, empezar a avanzar, sobre todo en mitad de final en adelante y encontrarnos con un podio que no pensábamos y que realmente nos viene muy bien”, concluyó.
Con este inicio auspicioso, Pezzucchi se ilusiona con transformarse en protagonista dentro de la divisional mayor del Turismo Pista.