Turismo PistaPezzucchi volvió al triunfoEl olavarriense ganó en la Clase 3 del Turismo Pista y de esta manera retornó al triunfo a nivel nacional, lo hizo en su segunda presentación en la divisional. Gastón Fontana y Federico Stieglitz completaron el podio.domingo 19 de octubre de 2025 21:33