El autódromo de San Jorge recibió la octava fecha del calendario del Turismo Pista y entregó como es habitual un buen espectáculo en las tres finales que se desarrollaron en la mañana del domingo, ante un buen clima.

En la Clase dos Francisco Calo le ganó el mano a mano a Valentino Spinella que cerró de esta manera un gran fin de semana que incluyó la pole en clasificación y el triunfo en la serie más veloz del sábado.

El podio de esta final lo completó Joaquín Melo, que sigue estirando la diferencia en el campeonato.

En su vuelta a la divisional Bernardo Poggi cumplió un buen trabajo al terminar en el 13er lugar, mientras que Alejandro Marcilla y Gabriel Melian debieron abandonar.

En la Clase mayor el triunfo quedó en manos de Federico Hermida que superó a Matías Cravero y Nicolás Pezzucchi, que en su debut alcanzó el último escalón del podio.

Franco Fauret, que había conseguido el segundo puesto en la serie, no pudo largar la final por un toque en la vuelta previa con Franco Villabrille.

