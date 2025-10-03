Finalmente está la posibilidad de que se realicen pruebas comunitarias como antesala de la carrera con pilotos invitados que se desarrolla en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría. Esto se confirmó luego de la reunión entre ambas partes.

Para que sean efectivas habrá que llegar a un mínimo de 10 unidades, por tal motivo se abrió una inscripción que se mantendrá abierta hasta el próximo viernes.

En caso de que se alcance ese número, las pruebas serán el lunes 6 de octubre de 13 a 17 horas con los siguientes costos: - Ambulancia $50.000.- la hora (dividen por cantidad de autos)

- Rescate $200.000.- a Diego (dividen por cantidad de autos)

- Piloto socio $163.000.- c/u

- Piloto NO socio $250.000.- c/u