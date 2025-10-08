Pruebas en el “Hermanos Emiliozzi"
En la mañana del martes se llevaron a cabo pruebas en el autódromo “Hermanos EmiliozzI” de Olavarría para 3 unidades de la Monomarca de APPS como previa de lo que será la carrera con pilotos invitados este fin de semana.
Uno de los presentes fue Facundo Medina que giró junto a Joaquín Melo que será su invitado y sacaron buenas conclusiones, “Fue una prueba positiva, Joaquín giró y nos ayudó mucho a poner a punto el auto y también en algunos sectores donde yo estaba algo complicado. Esperamos esta carrera con buenas expectativas”, explicó al aire de Radio Olavarría.
Matías Olivera tendrá como invitado a Dylan Ibarra, un debutante absoluto y hoy pudo dar sus primeras vueltas, “La prueba fue para que él pueda girar y lo hizo muy bien, nos sorprendió gratamente”, manifestó Matías.
Por último, Juan José Martinelli estuvo junto a su invitado Juan Fernández y se retiraron conformes con el rendimiento del Fiat, “No giramos mucho, pero fue una buena prueba. Primero subió Nicolás Benito y luego giramos con Juan. Nos fuimos conformes”, expresó Juanjo.