Uno de los presentes fue Facundo Medina que giró junto a Joaquín Melo que será su invitado y sacaron buenas conclusiones, “Fue una prueba positiva, Joaquín giró y nos ayudó mucho a poner a punto el auto y también en algunos sectores donde yo estaba algo complicado. Esperamos esta carrera con buenas expectativas”, explicó al aire de Radio Olavarría.

Matías Olivera tendrá como invitado a Dylan Ibarra, un debutante absoluto y hoy pudo dar sus primeras vueltas, “La prueba fue para que él pueda girar y lo hizo muy bien, nos sorprendió gratamente”, manifestó Matías.

Por último, Juan José Martinelli estuvo junto a su invitado Juan Fernández y se retiraron conformes con el rendimiento del Fiat, “No giramos mucho, pero fue una buena prueba. Primero subió Nicolás Benito y luego giramos con Juan. Nos fuimos conformes”, expresó Juanjo.