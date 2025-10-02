Será una carrera más que especial ya que no solo se trata de una competencia con pilotos invitados, sino que también marca el retorno del automovilismo al trazado del AMCO.

Antes de que se confirmen las pruebas comunitarias, este martes y miércoles pilotos de la Monomarca giraron para dejar todo en condiciones para esta carrera especial.

El martes giraron Tomás Nieves y Xavier Gorostieta, ambos con sus invitados, Gabriel Melian y Braian Stracquadaini respectivamente, ambos con saldos favorables.

Por su parte, el miércoles siguieron los ensayos del Crevatin Group, en este caso la unidad de Facundo Álvarez, con Daniel Crevatín y Joaquín Deucedes (invitado del chillarense) al volante, Fausto Di Vito y su hermano Octavio y repitieron Xavier Gorostieta y Braian Stracquadaini.